Trump, Putin İle Anlaşma İstiyor

TRUMP’IN PUTİN İLE GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. İlgili değerlendirmenin yapıldığı Alaska’nın Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson askeri üssünde düzenlenecek görüşmenin Trump’ın gündeminde önemli bir yer tutuyor. Trump, Putin’in bir anlaşma yapmayı istediğini vurguladı.

GÖRÜŞME SONRASI PLÂNLAR

Trump, “Görüşmeyi isteme kararında muhtemelen yaptırım tehdidi rol aldı” diyerek, görüşmenin bastırıcı bir atmosfer içinde geçebileceğine dikkat çekti. Ayrıca, görüşmeden sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile olası bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini ifade etti. Başarılı bir görüşme gerçekleştirmesi halinde Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle konuşacağını belirten Trump, “Eğer Putin’le görüşmem kötü geçerse kimseyi aramayacağım” dedi.

GÖRÜŞME SONUCU BELİRSİZLİĞİ

Trump, Putin ile hemen bir ateşkes anlaşmasına ulaşma ihtimallerinin ne olduğunu bilmediğini de aktardı. Eğer yeniden bir görüşme olursa üç farklı lokasyonun öne çıktığını belirtti. Bu durum, görüşmenin sonucunun kesin olarak ne olacağını belirsiz hale getiriyor.