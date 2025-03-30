Trump, Putin İle Görüşeceğini Açıkladı

Trump’ın Putin ile Görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News’e yaptığı röportajda önemli açıklamalar yaptı. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu hafta bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Putin’e Tepki

Trump, Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’nin güvenilirliğini sorgulayan ifadelerine sert tepki gösterdi. “çok öfkeli” ve “kızgın” olduğunu belirtti ve Rus liderin Ukrayna’da geçici hükümet kurulması yönündeki çağrısının “doğru yönde gitmediğini” ifade etti.

Vergi Tehdidi

Trump, Rusya ile Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi için bir anlaşma sağlanamazsa ve bunun Rusya’nın hatası olduğunu düşünürse, “Eğer Rusya’dan çıkan tüm petrole ikincil vergiler koyacağım” şeklinde konuştu. Ayrıca, Rusya’dan petrol satın almanın ABD’de iş yapmayı imkânsız hale getireceğini ve tüm petrol için yüzde 25’lik bir vergi uygulanabileceğini, bu oranın yüzde 25 ila yüzde 50 arasında değişebileceğini söyledi.