Trump, Putin ile Görüşmesinde Barış Sözü Verdi

ABD BASKANI, PUTİN İLE GÖRÜŞMESİNİ DEĞERLENDİRDİ

Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini değerlendirerek, “Görüşme çok iyi ve verimli geçti” ifadesini kullandı. Yaklaşık 2,5 saat süren bu telefon görüşmesi sonrası Trump, yazılı bir açıklama yaptı.

ATEŞKES ÜZERİNDE ANLAŞMA

Trump, iki liderin, “Tüm enerji ve altyapı hedeflerine yönelik derhal bir ateşkes üzerinde anlaştıklarını” belirtti. Bunun yanı sıra, “Bu süreçte, tam bir ateşkes ve nihayetinde Rusya ile Ukrayna arasındaki bu korkunç savaşın sona ermesi için hızla çalışacağımızı taahhüt ettik” dedi.

SAVAŞIN BAŞLAMAYACAĞINI VURGULADI

Başkanlık döneminde bu savaşın başlamayacağını tekrarlayan Trump, “Barış anlaşmasının birçok maddesi tartışıldı. Hem Başkan Putin hem de Başkan Zelenskiy bu savaşın sona ermesini istiyor. Bu süreç şimdi tam olarak başladı ve umarım, insanlık adına, bu işi başaracağız” şeklinde görüşlerini paylaştı.