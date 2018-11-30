Trump, Putin ile görüşmeyecek

Trump, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan Kerç Boğazı krizi sonrası Putin ile görüşmesini iptal etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan Kerç Boğazı krizi sonrası Putin ile görüşmesini iptal etti.

Putin’in sözcüsü Peskov ise konu hakkında, “Kremlin, Putin ve Trump arasındaki toplantının iptali hakkında resmi bir bilgiye sahip değil. Gerçekten görüşme iptal edildiyse Putin’in diğer görüşmeleri için ekstra zamanı olacak” dedi.

Son dakika haberi! ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin’de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi’ne hareketinden önce Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın Ukrayna’ya gemileri ve mürettebatı iade etmediğini vurgulayan Trump, “İlgili bütün taraflar için en iyisi olacağını düşünerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Arjantin’de yapacağım görüşmeyi iptal etme kararı aldım.” dedi.

Trump paylaşımında, “Bu sorunun bir an önce çözümüyle birlikte anlamlı bir zirve olmasını umut ediyorum.” ifadelerini kullandı.

PUTİN’İN SÖZCÜSÜ: TRUMP- PUTİN GÖRÜŞMESİNİN İPTALİNE DAİR RESMİ BİLGİMİZ YOK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, “Kremlin, Putin ve Trump arasındaki toplantının iptali hakkında resmi bir bilgiye sahip değil” dedi.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin’in, Putin ve Trump arasındaki toplantının iptali hakkında resmi bir bilgi almadığını belirtti. Sözcü, “Biz Arjantin’e uçuyoruz. Trump’un Putin’le yaptığı görüşmeyi iptal etmesi hakkında şimdiye kadar sadece bir tweet ve medya haberi gördük. Resmi bilgilere sahip değiliz. Gerçekten görüşme iptal edildiyse Putin’in diğer görüşmeleri için ekstra zamanı olacak.” dedi.

ABD Başkanı Trump, bu hafta içinde Washington Post gazetesine verdiği özel mülakatta, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin ABD Ulusal Güvenlik Kurulundan “tam rapor” beklediğini kaydetmişti.

Putin’le Arjantin’deki G20 Zirvesi’nde görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin kararı bu rapor sonrasında vereceğini vurgulayan Trump, “Bu rapora göre hareket edeceğim. Belki de bu toplantı gerçekleşmeyecek.” ifadelerini kullanmıştı.

Rus savaş gemileri, Karadeniz’de Kerç Boğazı yakınlarında Ukrayna savaş gemilerine kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 geminin 24 personelini gözaltına almıştı.

NTV