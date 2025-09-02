Trump, Putin ile Görüşmeyi Onayladı

TOPLANTI DUYURUSU VE PUTİN İLE GÖRÜŞME

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında “Önümüzdeki birkaç gün içinde, Başkan Putin ve Başkan Zelenskiy ile bir toplantı duyurusu yapılmazsa, ne olacağını göreceksiniz” ifadesini kullandı. Gazetecilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmediği yönündeki bir soruya, Trump “Putin ile konuştum. Çok ilginç şeyler öğrendim” şeklinde cevap verdi.

PUTİN İLE GÖRÜŞMELERİN ÖNEMİ

Trump, Alaska’da Putin ile yaptıkları görüşmeyi “çok iyi” olarak tanımladı. “Bakalım, bundan bir sonuç çıkacak mı? Çıkmazsa, farklı bir tutum alacağız” diyen Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın devam etmesini “kabul edilemez” olarak değerlendirdi. “Geçen hafta iki ülke arasında 7 bin, daha doğrusu 7 bin 313 asker kaybı yaşandı. Bunun hiçbir sebebi yoktu. Onlar Rus ve Ukraynalı askerler. Bunun sona ermesini istiyorum” dedi.

ASKER GÖNDERİMİ VE YEREL MÜDAHALE

Chicago’ya asker gönderme durumu hakkında Trump, “Illinois Valisi beni ararsa, bunu yapmayı çok isterim” açıklamasında bulundu. “Bu ülkeyi koruma yükümlülüğüm var ve bu, yerel muhalefete rağmen Chicago ve Baltimore’a müdahaleyi de içeriyor” diye ekledi.

SAHİP OLDUĞU KULÜP VE MEDYA GÜVENİLİRLİĞİ HAKKINDA

Trump, hafta sonu internette yayımlanan ölüm haberi ile ilgili de yorumda bulundu. “Bu sahte haber. Bu yüzden medyanın güvenilirliği çok düşük” dedi. Potomac Nehri’nin yakınındaki kulübünde bazı kişileri ziyaret ettiğini ve Daily Caller’a röportaj verdiğini belirtti. “Biden aylarca toplantı yapmadı. Onu göremezdiniz ve kimse onun bir sorunu olduğunu söylemedi” diyerek medyanın tutumuna eleştirilerde bulundu.

ÇİN VE RUSYA İLE İLİŞKİLER

Çin’de düzenlenecek askeri geçit töreninin, Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un katılımıyla kendisine bir meydan okuma olup olmadığını soran Trump, “Hiç de değil. Çin’in bize ihtiyacı var ve Başkan Xi ile çok iyi ilişkilerimiz var. Çin’in bize ihtiyacı, bizim onlara ihtiyacımızdan çok daha fazla” yanıtını verdi.