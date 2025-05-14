Trump: Putin İstanbul’da Olmamı İstiyor

KRİTİK GÖRÜŞME TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞECEK

Ukrayna savaşı açısından Türkiye yarın önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. ABD Başkanı Donald Trump, Başkanlık Uçağı Air Force One’da gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, “Putin İstanbul’da olmamı ister ve bu mümkün. Orada olmazsam görüşmelere gider mi bilmiyorum. Hep beraber öğreneceğiz.” şeklinde konuştu.

HAYAT KURTARMAK İÇİN GERİ DÖNEBİLİRİZ

İstanbul’a gitme durumu ile ilgili olarak Trump, “Yarın Birleşik Arap Emirlikleri’nde olacağız. Çok yoğun bir programımız var. Ancak bu hayat kurtarmak için geri dönmeyeceğimiz anlamına gelmiyor.” ifadelerini kullandı.

RUS HEYETİ AKŞAM BELLİ OLACAK

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, İstanbul’da gerçekleştirilecek Ukrayna barış görüşmelerine katılacak Rus heyetinin akşam saatlerinde netleşeceğini belirtti. Peskov, “Rus heyeti yarın İstanbul’da olacak ve Ukrayna heyetini bekleyecek.” dedi.

HEYETE KİM BAŞKANLIK EDECEK?

Putin’in yokluğunda Rus heyetine, 2022 yılındaki görüşmelerde olduğu gibi eski Kültür Bakanı Vladimir Medinski’nin başkanlık etmesi öngörülüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin’in Türkiye’ye gelmemesinin, barış ve ciddi müzakere niyetinin olmadığına dair tüm dünya için net bir sinyal olacağını ifade etti.