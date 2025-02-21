Trump: Putin Ukrayna’yı Kolayca Ele Geçirir

RUHSAT DEĞİŞİKLİĞİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta durumlar yeniden şekilleniyor. Suudi Arabistan, tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna savaşının geleceği için bir araya geldi. Tarihi buluşma 4,5 saat sürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio ve Lavrov’un savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için yüksek düzeyde ekipler atama konusunda anlaştığını duyurdu.

GERİLİM ARTARAK DEVAM EDİYOR

Bu süreçte ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasındaki gerilim giderek yükseliyor. Trump, Zelensky için “diktatör” ifadesini bir kez daha kullanarak, “Orta sınıf bir komedyen devlet başkanı, ABD’yi temelde kazanılamayacak, hiç başlamaması gereken ve başkan olsaydım asla başlamayacak olan bir savaşa girmek için 350 milyar dolar harcamaya ikna etti” dedi.

ZELENSKY’YE YÜKLENDİ

Bugün yaptığı açıklamada Trump, Vladimir Zelensky’yi eleştirerek, “Vladimir Putin anlaşma zorunda değil, istese tüm Ukrayna’yı alır” ifadesini kullandı. Trump, “Zelensky’nin hiçbir kozu yok. Gerçekten bıkıyorsunuz. Benim de sabrım tükendi” diyerek tepkisini gösterdi. Ayrıca “Zelensky’nin toplantılarda bulunmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Anlaşma yapmayı çok zorlaştırıyor” şeklinde konuştu.

TRUMP VE PUTİN’İN GÖRÜŞMESİ MÜMKÜN

Rusya-Ukrayna savaşının uzun sürdüğü bir dönemde gözler Donald Trump’la ABD’deki değişime çevrildi. Seçim döneminde Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdireceği yönünde vaatler veren Trump, ilk adım olarak Rusya ile görüşmeyi tercih etti. Olumlu sonuçlarla gerçekleşen tarihi ABD-Rusya görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ise “Biz davet edilmedik” diyerek duruma tepki gösterdi. Kremlin, Rus lider Putin ile ABD Başkanı Trump’ın Şubat sonuna doğru bir araya gelebileceğini bildirdi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER GELİŞİYOR

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, gerçekleştirilen görüşmelerle ilgili olarak, tarafların her konuda fikir alışverişinde bulunduğunu aktardı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Uşakov, iki taraf arasındaki görüşmelerin gidişatı hakkında “Kötü değil. Bizim dokunmak istediğimiz tüm meseleler üzerinde çok ciddi tartışmalar yapıldı” diye belirtti. Uşakov, “Basitçe, birbirimizin çıkarlarını dikkate alacağımızı kabul ettik. Ancak aynı zamanda, ikili ilişkileri ilerletmek için de çalışacağımızı kararlaştırdık” dedi.