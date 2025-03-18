trump-putin-zirvesi-sona-erdi

DÜNYA GÖRÜŞME SONUCUNU BEKLİYOR

Dünya, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yapacağı telefon görüşmesinin sonucunu merakla bekliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump ve Putin’in planladığı görüşme ile ilgili bilgiler vermişti. Peskov’un açıklamasına göre, görüşme bugün 16.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

GÖRÜŞME 17.00’DEN BU YANA DEVAM EDİYOR

Beyaz Saray tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, görüşme saat 17.00’den itibaren sürüyor. Açıklamada, “Bir saattir devam eden görüşme iyi gidiyor ve hala devam ediyor.” sözlerine yer verildi.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Trump ile Putin arasında gerçekleşen görüşme ile ilgili son dakika bilgileri geldi. Edinilen bilgilere göre, görüşme sona erdi ve Beyaz Saray, görüşmenin detaylarını paylaştı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, “Trump Putin ile anlaştı” denildi ve şu bilgilere yer verildi:

– Ukrayna ile olan savaşın kalıcı bir barışla sona ermesi konusunda anlaşmaya varıldı.

– Putin, enerji altyapısına yönelik saldırıları 30 gün durdurmayı kabul etti.

– Rusya, 23 yaralı Ukraynalı askeri iyi niyet göstergesi olarak Kiev’e teslim edecek.

– Müzakereler derhal Orta Doğu’da başlayacak.

– Karadeniz’de denizcilik ateşkesinin uygulanmasına yönelik teknik müzakereler, tam ateşkes ve kalıcı barış ile devam edecek.