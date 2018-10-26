Trump, Putin’le görüşecek

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme yapacağı Ulusal Güvenlik Danışmanı tarafından bildirildi.

Bolton, ABD Başkanı Donald Trump’ın 11 Kasım’da Paris’te Rusya Devlet Başkanı Putin’le kısa bir görüşme yapacağını açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Başkan Trump’ın 11 Kasım’da Paris’te Rusya Devlet Başkanı Putin’le kısa bir görüşme yapacağını açıkladı.

Bolton ayrıca Putin’in Washington’a davet edildiğini ve Rusya’ya gerekli tüm yaptırımların halihazırda uygulandığını belirtti.

HABERTURK