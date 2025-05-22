Trump, Ramaphosa’yla Ziyarette Tartıştı

ABD ZİYARETİNDE TARTIŞMALAR

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, gerçekleştirdiği ABD gezisi sırasında beyazlara yönelik kitlesel cinayetler ve topraklarının el konulması gibi iddialarla karşılaştı. Bu durum, Ramaphosa’nın daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye yaptığı beklenmedik çıkışları akıllara getirdi. Ramaphosa, ABD Başkanı Donald Trump ile ticaret ve stratejik madenler üzerine görüşmek için bir araya geldi. Görüşme, başlangıçta samimi bir atmosferde ilerledi; iki lider golf hakkında sohbet etti. Ramaphosa’nın heyetinde ünlü Güney Afrikalı golfçüler Ernie Els ve Retief Goosen da bulundu.

TRUMP’IN İDDİALARI VE RAMAPHOSA’NIN TEPKİSİ

Ancak Oval Ofis’teki yayın, zamanla farklı bir yöne evrildi. Trump, beyaz Güney Afrikalıların maruz kaldığını öne sürdüğü zulüm iddialarını desteklemek için video ve basılı haberleri gösterdi. Trump, “İnsanlar güvenlikleri için Güney Afrika’dan kaçıyor. Topraklarına el konuluyor, birçok durumda öldürülüyorlar” dedi. Gösterilen videoda, beyaz haçlarla işaretlenmiş mezarların bulunduğu ve bazı muhalefet liderlerinin kışkırtıcı konuşmalarına yer verildi. Trump, Julius Malema’nın tutuklanması gerektiğini savundu. Videoyu izlerken Ramaphosa, çoğunlukla tepkisiz kalmayı tercih etti ve videoyu daha önce görmediğini belirtti.

SUÇ ORANLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Trump, öne sürdüğü iddiaları desteklemek için bazı gazetelerden haber parçalarını göstererek, “Ölüm, ölüm” diyerek beyaz Güney Afrikalıların öldürüldüğünü savundu. Ramaphosa, ülkedeki suç olaylarının ciddi bir problem olduğunu ve kurbanların büyük çoğunluğunun siyahlar olduğunu vurguladı. Fakat Trump, onu yarıda keserek, “Çiftçiler siyah değil” dedi. Ramaphosa ise, “Bu endişeleri sizinle konuşmaya hazırız” diyerek yanıt verdi. Güney Afrika lideri, bu tartışma esnasında soğukkanlığını korudu.