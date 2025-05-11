Trump, Reçeteli İlaç Fiyatlarını Düşürecek

REÇETELİ İLAÇ FİYATLARINDA KESİNTİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki reçeteli ilaç fiyatlarının düşeceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Fiyatların yüzde 30 ile yüzde 80 oranında azalacağını belirten Trump, alacağı yeni kararların detaylarını paylaştı. Gelecek kararnamesinin reçeteli ilaç fiyatlarıyla ilgili olacağını dile getirdi.

İLAÇ FİYATLARINDAKİ NEGATİF DURUMU ELEŞTİRDİ

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, “Dünya, uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri’ndeki reçeteli ilaçların neden diğer herhangi bir ülkedekinden çok daha pahalı olduğunu, hatta bazen aynı şirket tarafından, aynı laboratuvar veya tesiste üretilen aynı ilaçtan beş ila on kat daha pahalı olduğunu merak ediyor. Açıklaması her zaman zordu ve çok utanç vericiydi çünkü aslında doğru veya haklı bir cevap yoktu” ifadeleriyle durumu eleştirdi. İlaç şirketlerinin, yüksek fiyatların nedeninin araştırma ve geliştirme maliyetleri olduğunu savunduğunu ancak bunun sadece Amerikalıların “aptalları” tarafından karşılandığını belirtti.

YENİ YÜRÜTME EMRİNİ DUYURDU

Trump, açıklamalarına devam ederek, “Kampanya katkıları harikalar yaratabilir, ancak benimle değil ve Cumhuriyetçi Parti ile değil. Doğru şeyi yapacağız, Demokratların yıllardır mücadele ettiği bir şey. Bu nedenle, yarın sabah, Beyaz Saray’da, saat 9:00’da, Ülkemizin tarihindeki en önemli yürütme emirlerinden birini imzalayacağımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum” diye açıkladı. Ayrıca “Reçeteli ilaç fiyatları, hemen hemen anında %30 ila %80 oranında azaltılacaktır. Eşitlemek ve uzun yıllar sonra ilk kez Amerika’ya adalet getirmek için tüm dünyada artacaktır” şeklinde mesaj verdi.

Trump, Amerika’nın sağlık hizmetleri maliyetlerinin düşünülmemiş rakamlarda azaltılacağını ve ülkenin adil bir şekilde muamele göreceğini vurguladı. “Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın herhangi bir yerinde en düşük fiyatı ödeyen ülke ile aynı fiyatı ödeyeceği en çok ayrım yapılan millet politikasını başlatacağım. Ülkemiz sonunda adil bir şekilde muamele görecek ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetleri maliyetleri daha önce hiç düşünülmemiş sayılarda azaltılacak. Ayrıca, her şeyin üstüne, Amerika Birleşik Devletleri trilyonlarca dolar tasarruf edecek” diyerek konunun önemini vurguladı. “Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Amerika’yı tekrar müthiş yapın” mesajıyla açıklamasını sonlandırdı.