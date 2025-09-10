trump-restoranda-protesto-edildi

PROTESTOCULARIN HEDEFİ OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, akşam saatlerinde başkent Washington DC’de bir restoranda yemek yerken protestocuların saldırısına uğradı. Bu ziyarete Başkan Yardımcısı JD Vance ve bazı kabine üyeleri de katıldı. Savaş karşıtı kadınların kurduğu CodePink adlı sivil toplum örgütünün üyeleri restoranın içine girerek Trump’a karşı sloganlar atmaya başladı.

ÇARPICI SLOGANLAR ATTILAR

Protestocular, “Filistin’e özgürlük, Washington’a özgürlük” ve “Trump, bugünün Hitleri” gibi çarpıcı sloganlarla tepki gösterdi. Gazze’deki insani krizi öne çıkaran grup, Trump’ın İsrail’e sağladığı destek hakkında eleştirilerde bulundu. Görgü tanıklarına göre, olay sırasında kısa bir gerginlik yaşandı ve Trump, protestocuların dışarı çıkarılması için talimat verdi. Güvenlik, duruma müdahale etti ve Trump bu süreçte sessiz kaldı.

GÜVENLİK MÜDAHALE ETTİ

Restoranın güvenlik ekipleri, protestocuları dışarı çıkarmak zorunda kaldı. Ancak grup, çıkışta da Filistin lehine slogan atmaya devam etti. Olayın ardından Trump tarafında resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce de benzer protestolarla yüz yüze gelen Trump, bu tür eylemlerle sık sık karşılaşabiliyor.