Trump Restoranda Yuhalandı, Protesto Edildi

PROTESTOCULAR HAREKETE GEÇTİ

ABD Başkanı Donald Trump, akşam saatlerinde Washington D.C.’de bir restorana yemek yemeye gittiği sırada protestocuların hedefi oldu. Ziyaretine Başkan Yardımcısı JD Vance ve bazı kabine üyeleri de eşlik etti. Savaş karşıtı kadınların oluşturduğu CodePink isimli sivil toplum örgütünün üyeleri, restorana girerek Trump’a karşı sloganlar atmaya başladı.

SLOGANLARLA TEPKİ GÖSTERDİLER

Protestocular, “Filistin’e özgürlük, Washington’a özgürlük” ve “Trump, bugünün Hitleri” gibi ifadelerle tepkilerini gösterdi. Gazze’de süregelen insani krizi vurgulayan grup, Trump’ın İsrail’e olan desteğini eleştirdi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, olay sırasında kısa bir gerginlik yaşandı ve Trump, protestocuların restorandan çıkarılması yönünde talimat verdi.

GÜVENLİK MÜDAHALESİ VE SONRASINDAKİ DURUM

Restoranın güvenlik görevlileri protestocuları dışarıya çıkardı. Dışarıda da Filistin lehine sloganlar atan grup, eylemlerine devam etti. Olay sonrasında Trump tarafında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Daha önce de benzeri protestolarla karşılaşan Trump, bu durumu yine yaşadı.