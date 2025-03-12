Trump: Rusya Ateşkesi Kabul Etmeli

RUSYA İLE ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNE DEĞİNDİ

ABD Başkanı Donald Trump, “Rusya’nın da ateşkesi kabul etmesini sağlamamız gerekiyor” açıklamasında bulundu. Trump, Aziz Patrick Günü dolayısıyla Beyaz Saray’da İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Ukrayna ve Rusya arasındaki ateşkes süreci, ABD-İrlanda ticaret ilişkileri ve NATO’nun geleceği gibi konular masaya yatırıldı. Trump, Ukrain’in 30 günlük ateşkesi kabul ettiğini hatırlatarak, “Şu anda barış için önemli bir noktadayız. Şimdi Rusya’nın da ateşkesi kabul etmesini sağlamamız gerekiyor. Eğer bunu başarırsak, bu korkunç savaşın sona ermesine giden yolun yüzde 80’ini kat etmiş olacağız” dedi.

SAVAŞ ASLA OLMAMALIYDI

Ateşkese ilişkin olumlu mesajlar aldığını ancak bunun yeterli olmadığını ifade eden Trump, “Bu çok ciddi bir durum. Bu savaş asla olmamalıydı. Eğer ben başkan olsaydım, bu savaş hiç yaşanmazdı” şeklinde konuştu. Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD’nin bu süreçteki rolüne dikkat çekerek, “Önümüzdeki günlerde Ukrayna ve Rusya temsilcileriyle hem telefon hem de yüz yüze görüşmeler yapacağız. Rusya’nın nasıl bir yanıt vereceğini yakında göreceğiz” dedi.

TİCARET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

ABD ve İrlanda arasındaki ticari ilişkilerin değerlendirilmesi sırasında Trump, İrlanda’nın ilaç sektöründeki yatırımlarının önemine vurgu yaparak, “İrlanda, ABD’nin ilaç şirketlerini kendi topraklarına çekerek çok akıllıca hareket etti. Vergi avantajlarıyla şirketleri kendine çekmeyi başardılar” dedi. Trump, ABD’nin bu konuda daha adil bir ticaret dengesi oluşturması gerektiğini ifade ederken, “ABD uzun yıllardır kötü yönetildi. Avrupa Birliği bize karşı çok sert davrandı. Bundan sonra ticaret politikalarımızda karşılıklı bir denge sağlanmalı” dedi.

NATO’NUN GELECEĞİ VE FİNANSMAN YAPISI

NATO’nun geleceğine yönelik düşüncelerini paylaşan Trump, NATO’nun daha adil bir finansman yapısına kavuşması gerektiğini belirtti. “NATO üyeleri ödemelerini yapmazsa ABD olarak onları savunmak için hiçbir şey yapmayacağım. NATO’ya ilk katıldığımda birçok ülke yükümlülüklerini yerine getirmiyordu. Ben onların ödeme yapmasını sağladım” dedi. Ayrıca, NATO’nun küresel güvenlik açısından önemli bir yapı olduğunu fakat ABD’nin bu yükü tek başına taşımayacağının altını çizdi. Trump, İrlanda’nın NATO’ya katılması ile ilgili soruya, “Bu tamamen İrlanda’nın vereceği bir karar” yanıtını verdi.

AVRUPA BİRLİĞİ TİCARETİNE ELEŞTİRİLER

Trump, Avrupa Birliği’nin ABD’ye yönelik ticari uygulamalarını eleştirerek, “AB, ABD’den faydalanmak için kuruldu. Avrupa, bizim tarım ürünlerimizi ve arabalarımızı almak istemiyor ama biz onların ürünlerini alıyoruz. Bu adil değil. AB bize nasıl davranıyorsa, biz de onlara öyle davranacağız” ifadelerini kullandı. Avrupa’dan ithal edilen otomobillere yönelik gümrük vergisi getirme seçeneğini değerlendiren Trump, “Milyonlarca Avrupa arabası ABD’ye geliyor ama bizim arabalarımızı kabul etmiyorlar. Eğer bu durum değişmezse, sert önlemler alacağız” dedi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME VURGULAR

Görüşmede Gazze’deki insani kriz ve Filistin meselesi de gündeme geldi. İrlanda Başbakanı Martin, ülkesinin Filistin’i tanıyan üç Avrupa ülkesinden biri olduğunu hatırlatarak, “Biz her zaman iki devletli çözümün ideal olduğunu düşündük. Temel hedefimiz barışı pekiştirmek ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak” açıklamasında bulundu.