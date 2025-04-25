Trump, Rusya’nın Saldırılarını Kınadı

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELER

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile gerçekleştirdiği görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Trump, Rusya’nın Kiev’e yönelik son saldırılarından hiç memnun olmadığını net bir şekilde ifade etti ve bu saldırıların barış görüşmelerinin sürdüğü bir dönemde yaşanmasının olumsuz bir durum olduğunu vurguladı. Trump, Rusya’nın Kiev’e yönelik saldırılarını, “Bundan memnun değilim; barış müzakerelerinin tam ortasındayken füzeler ateşlendi ve ben bundan memnun değilim,” şeklinde yorumladı.

RUSYA’YA BASKI YAPMA VURGUSU

Trump, Rusya’nın bu saldırılarını durdurması ve barış anlaşmasına yönelmesi için “çok ciddi baskı yaptıklarını” belirtti. Bir soru üzerine, “Barışa daha yaklaşmak için Rusya bugüne kadar ne gibi tavizler verdi?” sözlerine yanıt vererek, “Savaşı durdurmak ve tüm ülkeyi ele geçirmekten vazgeçmek, bunlar (Rusya’nın verdiği) oldukça büyük tavizler,” dedi. Trump, her iki tarafın da anlaşmayı kabul edeceğine inandığını ifade ederek, bir an önce savaşın sona ermesini ve anlaşmanın imzalanmasını umduğunu açıkladı.

KIRIM ANLAŞMAZLIĞINA İLİŞKİN SUÇLAMALAR

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki Kırım anlaşmazlığı konusunda eski başkanlar Barack Obama ile Joe Biden’ı eleştirdi. “ABD, yıllar önce Başkan Obama döneminde Kırım’dan vazgeçti, bu büyük bir olaydı. Bu benim savaşım değil, bu Biden’ın savaşı. Ben sadece yangını söndürmeye çalışıyorum,” şeklinde sözler kullandı. Ayrıca, Trump, bugün sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev’e düzenlenen saldırılarla ilgili olarak da görüş bildirdi. Rusya’nın Kiev’e yönelik saldırılarından memnun olmadığını tekrar belirten Trump, “Vladimir, dur! Haftada 5 bin asker ölüyor,” diyerek barış anlaşmasının imzalanması çağrısında bulundu.