Trump, Rusya’nın Saldırılarını Kınadı

TRUMP’IN GÖRÜŞLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın “savaşı durdurup Ukrayna’nın tamamını ele geçirmemesini”, barış anlaşmasına giden yolda “büyük bir taviz” olarak tanımladı. Trump, Oval Ofis’teki Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile gerçekleştirdiği görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Rusya’nın Kiev’e yönelik son saldırılarından hiç memnun olmadığını açıkça ifade eden Trump, bu saldırıların tam barış görüşmeleri sürerken yaşanmasının kötü olduğunu vurguladı.

SALDIRILAR İÇİN CİDDİ BASKI

Trump, Rusya’nın Kiev’e saldırılarını “Bundan memnun değilim; barış müzakerelerinin tam ortasındayken füzeler ateşlendi ve ben bundan memnun değilim” şeklinde yorumladı. Ayrıca, Rusya’ya bu saldırılarını durdurma ve barış anlaşmasına yönelmesi konusunda “çok ciddi baskı yaptıklarını” belirtti. Trump, “Barışa daha yaklaşmak için Rusya bugüne kadar ne gibi tavizler verdi?” sorusuna ise, “Savaşı durdurmak ve tüm ülkeyi ele geçirmekten vazgeçmek, bunlar (Rusya’nın verdiği) oldukça büyük tavizler” yanıtını verdi.

ANLAŞMA UMUDU

Trump, iki tarafın da anlaşmayı kabul edeceğine inandığını söyleyerek, bir an önce savaşın sona erip anlaşmanın imzalanmasını umduğunu belirtti. Rusya ile Ukrayna arasındaki Kırım anlaşmazlığı konusunda ise eski başkanlar Barack Obama ile Joe Biden’ı suçladı. Trump, “ABD, yıllar önce Başkan Obama döneminde Kırım’dan vazgeçti, bu büyük bir olaydı. Bu benim savaşım değil, bu Biden’ın savaşı. Ben sadece yangını söndürmeye çalışıyorum” ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYA ÇAĞRISI

Ayrıca, Trump, bugün sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı bir açıklamada, Kiev’e düzenlenen saldırılarla ilgili bir paylaşımda bulunmuştu. Rusya’nın Kiev’e yönelik saldırılarından memnuniyet duymadığını belirten Trump, “Vladimir, dur! Haftada 5 bin asker ölüyor” diyerek, barış anlaşmasının bir an önce imzalanması çağrısında bulundu.