Trump, “Rusya Üzerinde İlerleme Var” Dedi

TRUMP’TAN RUSYA AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska’daki zirveyle ilgili yaptığı açıklamada, “Rusya konusunda büyük ilerleme. Bizi izlemeye devam edin” dedi. Bu ifadeleriyle Trump, Rusya ile ilişkilerde önemli bir ilerleme kaydettiklerini vurguluyor.

MEDYAYI SUÇLADI

Trump, bir diğer paylaşımında ise ABD medyasını Alaska Zirvesi’ni çarpıtmakla eleştirdi. “Sahte haberlerin konusu ben olunca gerçeği nasıl da şiddetle çarpıttığı inanılmaz. Benim hakkımda dürüstçe yazıp haber yapmalarını sağlayacak hiçbir şey söyleyemiyorum veya yapamıyorum. Biden’ın aptalca savaşı, asla olmaması gereken bir savaş hakkında Alaska’da harika bir toplantı yaptım” şeklinde açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar, medyanın tutumuna olan tepkisini gözler önüne seriyor.

10 Ağustos’ta 6.1 büyüklüğünde deprem

Kriz yönetimini risk odaklı yönetime dönüştürmenin önemine dikkat çeken AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir'deki depreme yönelik müdahale çalışmalarını paylaştı.
Gölhisar’da Minibüs Şarampole Devrildi

Gölhisar'da virajda hızlı giden minibüs devrildi; sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ekipleri müdahale etti.

