Trump, Rusya ve Ukrayna Ateşkesini Görüştü

Donald Trump, Suudi Arabistan’daki görüşmelerin ardından, ABD heyetinin Ukrayna ile 30 günlük bir ateşkes üzerinde görüşmek üzere Rusya’ya gittiğini duyurdu. Başkan Trump, Ukrayna ile Rusya arasında olası bir ateşkes hakkında “olumlu mesajlar” aldığını ifade ederek, sürecin kritik bir aşamaya geldiğini belirtti. Ancak, Trump, “Ancak olumlu bir mesajın tek başına hiçbir anlamı yok. Bu çok ciddi bir durum” diyerek ateşkesin sağlanmasının büyük ölçüde Rusya’nın tutumuna bağlı olduğunu vurguladı.

RUSYA’YA GİDEN HEYET

Trump, “Şu anda Rusya’ya giden insanlar var. Umarım ateşkesi sağlayabiliriz. Eğer bunu başarırsak, bu korkunç kan banyosunun sona ermesine giden yolun yüzde 80’ini oluşturur” şeklinde konuştu. Başkan Yardımcısı James David Vance ise, Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından ABD’nin müzakerelerde güçlü bir konumda olduğunu vurgulayarak, “Şimdi Rusları da ateşkese ikna edebilecek miyiz, göreceğiz” dedi.

ATEŞKES SÜRECİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hava ve deniz sahasında ateşkes önererek barış yolunda ilk adımların atılabileceğini daha önce dile getirmişti. ABD, Suudi Arabistan’daki toplantıda tüm cephelerde ateşkes ilan edilmesi önerisini sundu ve Ukrayna bu teklifi kabul etti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ile yapılan görüşmenin ardından Rusya ile ateşkes konusunda resmi temas kuracağını da duyurdu.

BARIŞ İÇİN TEHDİT

Aynı zamanda, Rusya’ya yönelik tehditler de savuran Trump, “İstersem Rusya’yı mahvedebilirim. Finansal açıdan Rusya’yı yıkabiliriz ama bunu yapmak istemiyorum çünkü barış istiyorum” ifadelerini kullandı.