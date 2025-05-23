Trump: Rusya ve Ukrayna Esir Takası Tamamlandı

TRUMP’TAN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili bilgi verdi. Trump, paylaşımında, “Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası henüz tamamlandı. Kısa süre içinde yürürlüğe girecek. Müzakere dolayısıyla iki tarafa da tebrikler. Bu, büyük bir şeye yol açabilir mi?” şeklinde ifadeler kullandı. Rusya ve Ukrayna, İstanbul’de yapılan müzakerelerde karşılıklı olarak biner savaş esirini serbest bırakma konusunda anlaşma sağlamıştı. Eğer bu takas gerçekleşirse, savaştaki en büyük esir takası olacağı belirtiliyor.

İSTANBUL’DA ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, 16 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, Rusya ve Ukrayna’nın her iki taraftan da biner asker serbest bırakacak şekilde esir takasında anlaştığını duyurdu. Rus heyeti de bu esir takasını doğruladı. İstanbul barış müzakerelerinin ardından, Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, “Önümüzdeki günlerde bin kişiye bin kişilik büyük bir esir takası yapılacak” sözleriyle Ukrayna heyetinin açıklamasını onayladı.