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Trump, Rusya ve Ukrayna’yı umuyor

TRUMP’IN ÜMİT DOLU AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna’nın bu hafta aralarındaki çatışmayı sona erdirecek bir anlaşmaya varmasını beklediğini belirtti. Trump, “Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar. Böylece her ikisi de gelişmekte olan ABD ile büyük işler yapmaya başlayacak ve bir servet kazanacak” dedi.

PUTİN’DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus tarafının 19 Nisan saat 18.00’den itibaren 21 Nisan saat 00.00’a kadar tüm askeri operasyonlarını durduracağını duyurdu. Putin, “İnsani kaygılarla bugün saat 18.00’den itibaren, pazar gününden pazartesi günü gece yarısına kadar Rus tarafı Paskalya ateşkesi ilan ediyor. Bu süre zarfında bütün askeri faaliyetlerin durdurulmasını emrediyorum.” şeklinde konuştu.

ZELENSKİY’İN ATEŞKESE YANITI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Putin’in ateşkes açıklamasına karşılık verdi. Zelenskiy, “Eğer gerçekten tam bir ateşkes hakim olursa, Ukrayna bu ateşkesin Paskalya’nın bittiği 20 Nisan’dan sonraya uzatılmasını öneriyor.” sözlerini dile getirdi.

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