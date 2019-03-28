Trump: Rusya Venezuela’dan çıkmalı

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Federasyonu’nun Venezuela’ya asker göndermesine ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’tan Venezuela’ya geçen hafta sonunda asker gönderen Rusya’ya askerlerini çekmesi çağrısında bulundu. Trump, bunun sağlanması için de “Bütün seçenekler masada” mesajını verdi.

Amerika’nın Venezuela’nın geçici cumhurbaşkanı olarak tanıdığı muhalefet lideri Juan Guaido’nun eşi Fabiana Rosales ile Oval Ofis’te görüşen Trump gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçen Cumartesi günü, yaklaşık 100 Rus askerini taşıyan Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait iki uçak Venezuela’nın başkenti Caracas yakınlarına inmiş, Rus askerleri arasında özel kuvvetlerin ve siber güvenlik personelinin olduğu iddia edilmişti.

Başkan Trump “Rusya çıkmak zorunda” dedi. Donald Trump, Rus askerlerinin nasıl Venezuela’dan çıkmasını sağlayacağı sorusuna da “Bakacağız. Bütün seçenekler masada” yanıtını verdi.

Trump’ın Juan Guaido’nun eşi Fabiana Rosales ile görüşmesine Başkan Yardımcısı Mike Pence de katıldı.

Mike Pence “Amerika geçen hafta sonu Rus askeri uçaklarının Venezuela’ya inmesini provokasyon olarak görüyor” dedi. Pence “Rusya’ya Maduro rejimine verdiği bütün desteği sonlandırması ve özgürlük yeniden tesis edilene kadar Juan Guiado ve bu yarımküredeki ve dünyadaki ulusların yanında yer alması çağrısı yapıyoruz” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada da, “ABD, Nikolas Maduro ve Rusya’nın Venezuela’ya askeri müdahale yapılmaması çağrısına ters düşen ve durumu pervasızca tırmandıran, Rusya’nın Caracas’a askeri uçak ve personel konuşlandırmasını kınıyor” ifadeleri yer almıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nda Kongre üyelerinden gelen soruları yanıtladı. Oturumda Venezuela da gündeme geldi.

Oturumda Kongre üyesi Albio Sires, Venezuela krizi, ABD’nin politikası ve Maduro rejimine yönelik yaptıırmların konuşulduğu sırada “Venezuela’da Türkler ve İranlılar endişe kaynağı” dedi. Mike Pompeo da Kongre üyesinin yorumuna cevaben “Maduro rejimine hiç de yapıcı olmadığı dönemde mali yardım ve destek verdiler” ifadelerini kullandı.

TRT