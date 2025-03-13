Trump, Rutte İle Oval Ofis’te Buluştu

ABD BAŞKANI TRUMP’IN NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE İLE GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi ağırladı. Oval Ofis’te Rutte ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Ukrayna ve Rusya arasında sağlanması hedeflenen ateşkese dair düşüncelerini aktardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkesle ilgili açıklamalarına değinen Trump, “Putin’in açıklamaları umut verici ama tam değildi. Rusya’nın orada olup olmadığını göreceğiz ancak eğer değillerse bu tüm dünya için hayal kırıklığı yaratacak” şeklinde konuştu. Trump, ayrıca Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un bu akşam Putin ile bir görüşme yapacağını da duyurdu.

PUTİN’İN ATEŞKES DEĞERLENDİRMESİ

Ukrayna ile ABD tarafından ortaya konan ateşkes önerisi üzerine Putin, “Ukrayna’da ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve savaşın çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerekiyor” açıklamasında bulundu. Aynı zamanda ateşkese yönelik şüphelerini de paylaşan Putin, “Ukrayna zorunlu seferberlik ve silah temini için geçici ateşkesten faydalanabilir, bunun nasıl kontrol edileceğine karar verilmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBIO’NUN AÇIKLAMALARI

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Ukraynalı bir heyetle sekiz saatten fazla süren görüşmenin ardından, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “top artık Rusya’nın sahasında” diyerek, “Rusya’nın mümkün olan en kısa sürede ‘evet’ yanıtını vermesini umuyoruz” şeklinde konuştu. Başkan Trump da “Bu iş artık Rusya’ya kalmış durumda. Umarım ateşkesi sağlayabiliriz” dedi.

UKRAYNA’NIN ATEŞKES TEKLİFİ

Ukrayna, ABD’nin sunduğu, tarafların karşılıklı anlaşmasıyla uzatılabilecek olan derhal geçerli 30 günlük geçici bir ateşkesi kabul etmeye hazır olduğunu belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise gece yaptığı video konuşmasında, ABD’nin, yalnızca Karadeniz’de değil, tüm cephe hattı boyunca füze, drone ve bomba saldırılarını durdurarak tam bir geçici ateşkes önerdiğini duyurdu.