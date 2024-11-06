“Trump Rüzgarı Bitcoin Fiyatlarını Yükseltti”

SEÇİM HEYECANI KRİPTO PARALARI HAREKETLENDİRİYOR

ABD Başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın önde olması Bitcoin fiyatlarını önemli ölçüde etkiledi. Kripto paranın öncüsü Bitcoin, tarihi rekor seviyesine ulaştı. Bu gelişme ile birlikte Bitcoin’in liderliği doğrultusunda diğer kripto para birimleri de hızla yükselmeye başladı. Kripto para piyasalarında şu an Trump rüzgarı hakim.

TRUMP’IN KATKISIYLA BİTCOİN YÜKSELİYOR

Kesin olmayan sonuçlara göre ABD Başkanlık seçimini önde götüren Donald Trump’ın kripto paralara olumlu yaklaşımı, piyasada büyük bir yükseliş sağladı. Bitcoin, 75 bin doları aşarak yüzde 7’yi aşkın değer kazanımıyla 75 bin 193 dolara kadar yükseldi. Diğer kripto paralar da bu yükselişten nasibini aldı; Ethereum 2626 dolara, Ripple 0,5342 dolara ve Dogecoin de yüzde 28 yükselişle 0,21 dolara ulaştı. Shiba ise 0,00001973 dolara kadar çıktı.