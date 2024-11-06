Trump Rüzgarı İle Bitcoin Rekor KırıyoR

BITCOIN FİYATI REKOR KIRDI

ABD’de başkanlık seçimleri sırasında oy sayımı sürerken, Bitcoin’in değeri Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın başarı elde edebileceği öngörüsüyle 75 bin doları geçerek yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

CUMHURİYETÇİLERİN ETKİSİ

Trump’ın kazanma ihtimalinin yatırımcıların piyasa hareketlerini etkilemesi sonucunda Bitcoin’deki artış gözlemleniyor. Bu durum, kripto para birimlerine olan ilginin artmasına neden oluyor. Yatırımcılar, gelecekteki ekonomik durumu ve olası politik gelişmeleri göz önünde bulundurarak karar alıyor.