Trump, Sağ Elinde Leke Fark Edildi

TRUMP’IN SAĞLIK DURUMUNA DAİR SORU İŞARETLERİ

Son görüntülerinde sağ elinin üst kısmında belirgin bir leke fark edilen Trump, bu durumu karşısında sessiz kalmayı tercih etti. Ancak kameralar önüne geçtiğinde, gazetecilere oldukça yoğun bir hafta sonu geçirdiğini aktardı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada yayılan “ölü” söylentileri hakkında ilk kez yorum yaptı. Bu iddiaları hiç duymadığını belirten Trump, hafta sonunun hareketli geçtiğini ifade etti.

SÖYLENTİLERE CEVAP VERDİ

Bir muhabirin ölüm iddialarını sorması üzerine Trump, “Gerçekten mi? Böyle bir şey duymadım” yanıtını verdi. Ardından, “Aslında oldukça aktif bir hafta sonuydu. Bu tür iddialar ciddi şeyler… Tamamen asılsız” şeklinde konuştu. Oval Ofis’te gazetecilerle bir araya gelen Trump, ayrıca ABD Uzay Komutanlığı’nın yeni adresini de kamuoyuna açıkladı.

HAFTA SONUNDAKİ FAALİYETLERİ

Pazartesi günü Beyaz Saray önünde golf kıyafetleriyle görüntülenen Trump, cumartesi günü torunu Kai Trump ile birlikte Beyaz Saray’dan ayrılarak Virginia’daki Trump National Golf Club’a gitti. 26 Ağustos’taki kabine toplantısından sonra kamuoyunda görünmemesi, sosyal medyada ölüm söylentilerinin hızla yayılmasına sebep oldu. Cumartesi günü “Trump öldü mü?” ve “Trump öldü” aramaları Google’da en çok sorgulanan konular arasında yer aldı.

DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Hafta boyunca Truth Social’da aktif kalan Trump, pazar günü “Hayatımda hiç bu kadar iyi hissetmemiştim” mesajını paylaştı. Bunun yanı sıra, Chicago’ya federal kolluk kuvvetleri ve Ulusal Muhafız gönderme tehdidiyle Demokratlarla arasındaki gerilimi artırdı. 79 yaşındaki Trump’ın elindeki morluklar, sağlığına dair tartışmaları çoğalttı. Beyaz Saray, bu morlukların sık el sıkışma ve aspirin tedavisinden kaynaklandığını açıkladı. Trump, bu izleri makyajla gizlemeye çalıştı.

HAZIRLIKLI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Trump’ın hafta sonu resmi programı bulunmazken, cuma günü Daily Caller’a bir saatlik röportaj verdi. Başkan Yardımcısı JD Vance ise USA Today’e yaptığı açıklamada, olası bir sağlık sorunu ya da trajedi durumunda görevi devralmaya hazır olduğunu belirtti. Ancak aynı zamanda Trump’ın “çok iyi durumda” ve “olağanüstü sağlıklı” olduğunu da vurguladı. Beyaz Saray doktoru Sean Barbabella, temmuz ayında hazırladığı raporda, morlukların sık el sıkışma ve kalp sağlığı için uygulanan aspirin tedavisinden kaynaklandığını; ciddi bir sağlık sorununun bulunmadığını ifade etti.