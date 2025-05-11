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Trump, Sağlık Sistemi İçin Kararname İmzalamak İstiyor

TRUMP’IN SAĞLIK SİSTEMİNE YAPACAĞI ETKİLİ DÜZENLEME

ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabından duyurduğu, “en önemli ve en etkili paylaşımlarımdan biri olacak” dediği konunun Amerikan sağlık sistemi ile ilgili imzalayacağı başkanlık kararnamesi olduğu anlaşıldı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, bir sonraki paylaşımında mühim bir haberi açıklayacağını belirtmişti. Bunun “en önemli ve en etkili paylaşımlarından biri” olacağını ifade etti. Ardından, ABD halkının ilaçlara diğer ülkelere kıyasla yaklaşık 5 ila 10 kat daha fazla para ödediğine vurgu yaptı ve ülkedeki ilaç fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını bildirdi.

DEMOCRATLARIN BAŞARISIZLIĞI VE YENİ KARARNAME

Trump, Demokratların bu sorunu yıllardır çözemediğine dikkat çekerek, “Yarın sabah saat 09.00’da Beyaz Saray’da ülkemiz tarihindeki en önemli başkanlık kararnamelerinden birini imzalayacağımı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.” şeklinde konuştu. Başkan, reçeteli ilaç fiyatlarını kısa sürede yüzde 30 ila yüzde 80 arasında azaltmayı hedeflediklerini açıkladı. ABD vatandaşlarının dünya genelinde en düşük fiyatı ödeyen ülke ile aynı fiyattan ilaç alması gerektiğini aktardı. Ayrıca, bu adımın ülkeye trilyonlarca dolar tasarruf sağlayacağını kaydetti.

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