Trump Sağlık Sorunları Hakkında Tartışmalar Var

TRUMP’IN KAMERALARA ÇIKMAMASI TARTIŞMA YARATTI

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü düzenlenen kabine toplantısından sonra kameralar önüne çıkmadı. Bu durum, hafta sonu için belirlenen herhangi bir programın olmamasıyla birlikte, sosyal medyada “Trump’ın sağlık sorunları mı var?” sorularının ortaya çıkmasına neden oldu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’a geçtiğimiz ay “kronik venöz yetmezlik” tanısı konduğunu duyurdu. Bu rahatsızlık, bacak damarlarının hasar görmesiyle kanın kalbe dönüşünün zorlaşmasıyla ilişkilendiriliyor. Leavitt, Trump’ın elindeki morlukların ise “aspirin kullanımı ve sürekli el sıkışmaktan kaynaklanan doku hassasiyetinden” kaynaklandığını belirtti. Ancak, kamuoyuna yansıyan görüntülerde morlukların makyaj veya kremlerle kapatılmaya çalışıldığı şeklinde yorumlar yapıldı.

VANCE’İN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Trump’ın sağlık durumu tartışılırken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in USA Today’e yaptığı açıklama dikkatleri üzerine çekti. Vance, olası bir görev devri durumuna ilişkin soruya “Tanrı korusun, korkunç bir trajedi yaşanırsa, son 200 gün içinde aldığım eğitimden daha iyi bir işbaşı eğitimi düşünemiyorum” şeklinde yanıt verdi. Bu açıklamalar, kamuoyundaki Trump’ın sağlık sorunları ve olası halef tartışmalarını daha da körükledi.

SOSYAL MEDYA TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Trump’ın son günlerde kamuoyunun önünde olmaması, elindeki morluklar ve bacaklarındaki şişlik iddiaları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Kullanıcıların bir kısmı Beyaz Saray’ın sağlık sorunlarını gizlediğini öne sürerken, diğerleri yapılan açıklamaların yeterli olduğunu savundu. Uzmanlar, Trump’ın önümüzdeki günlerde yeniden kamuoyu önüne çıkmasının tartışmalara bir yanıt olacağını düşünüyor.