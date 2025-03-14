Trump: “Sahtekar Joe Bizi Kargaşaya Sürükledi”

ABD’DE TRUMP’TAN RUSYA AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile olan ilişkilerle ilgili eleştirilerini dile getirdi. Eski Başkan Joe Biden’ı hedef alarak, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sahtekar Joe Biden, bizi Rusya’yla gerçek bir ‘kargaşanın’ içine soktu” ifadesini kullandı. Washington ve Moskova arasındaki gerginlikten Biden’ı sorumlu tutan Trump, bu “kargaşadan” ABD’yi çıkarma sözü verdi.

TRUMP’IN ÇARPICI İFADELERİ

Trump, paylaşımında dikkat çeken ifadeler kullandı: “Milyonlarca insan gereksiz yere öldü, bir daha asla görülmeyecek ve eğer Rusya’yla Ateşkes ve Nihai Anlaşmayı tamamlayıp imzalamazsak, daha niceleri hayatını kaybedecek.” Bu sözlerle, Biden döneminde Ukrayna’daki savaş ve Rusya ile artan gerginlikleri eleştiren Trump, eğer kendisi başkan olsaydı bu tür çatışmaların yaşanmayacağını iddia etti.

SAVAŞLARIN ÖNÜNÜ KESME VAADİ

Trump, liderliği altında savaşların önlenebileceğini belirtti ve “Eğer ben başkan olsaydım, hiçbir savaş olmazdı. Bu, yüzde 100 yaşanmazdı” dedi. Ek olarak, “Aynı şekilde, İsrail 7 Ekim’i yaşamazdı, Afganistan’dan çekilmemiz güçlü ve gururlu bir şekilde gerçekleşirdi” ifadesiyle de kendi dönemindeki dış politika uygulamalarına vurgu yaptı. Biden yönetiminin politikalarını başarısız olarak nitelendiren Trump, kendisinin sürecinde dış politikanın daha etkili olacağına inandığını belirtti.

HAKİKAT VE ADALET İDDİALARI

Trump, 2020 seçimlerine yönelik “şikeli ve hileli” iddialarını yineleyerek, “ABD’ye bunu yapanlar hapse girmeli! Tanrı Amerika’yı korusun ve Amerika’yı yeniden büyük yapsın!” söylemleriyle mesajını tamamladı. Bu ifadeler, Trump’ın Biden ve Demokratlara karşı sert tutumunu bir kere daha gözler önüne serdi.

DİŞ POLİTİKADA YENİ DÖNEM BEKLENTİSİ

Trump’ın Biden’a yönelik ağır suçlamaları ve Rusya ile ilişkileri düzelteceği vaadi, ikinci başkanlık döneminde dış politikada önemli değişiklikler yapacağına dair sinyaller veriyor. Truth Social’daki bu açıklama, iç politikada tartışmaları alevlendirirken uluslararası platformda da dikkatle takip ediliyor. Trump’ın iddiaları ve vaatleri, önümüzdeki dönemde nasıl bir strateji izleyeceğinin merak konusu haline getiriyor.