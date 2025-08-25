Trump Saldırıyı Kınadı, Memnun Değil

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki Nasser Hastanesi’ne yönelik yapılan saldırıda hayatını kaybeden 20 kişiye ilişkin sorulara yanıt verdi. Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında Trump, “Bundan memnun değilim” ifadesini kullandı.

ATTACK HAKKINDA BİLGİSİ YOK

Trump, İsrail’in Gazze’deki hastaneye düzenlediği ve 5 gazetecinin de aralarında bulunduğu 20 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili bilgisi olmadığını dile getirdi. Ancak, gazetecinin ısrarlı soruları karşısında, “Bunu görmek istemiyorum. Aynı zamanda, bu kabusu sona erdirmeliyiz” şeklinde konuştu.

HASTANE SALDIRISI SONUÇLARI

İsrail’in Nasser Hastanesi’ne düzenlediği saldırıda 5 gazeteci ve 4 sağlık çalışanı dahil olmak üzere toplam 20 kişi hayatını kaybetmiş, 50’den fazla kişi de yaralanmıştı.