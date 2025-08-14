Trump, Sanatçılar İçin Ödül Adayları Açıkladı

TRUMP’IN ADAYLIKLAR AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’daki Kennedy Center’da düzenlenen törende ‘Kennedy Onur Ödülleri’ne aday gösterdiği sanatçıları duyurdu. Aralarında ünlü oyuncu Sylvester Stallone’un yer aldığı isimler, ödüller için aday gösterilirken, Trump, bu etkinliğe ev sahipliği yapacağını bildirdi.

ÖDÜL BEKLENTİSİ VE MİZAHA DÖNÜŞEN SÖZLER

Ödül adaylarını açıklarken, Trump, geçmişte kendisinin de bu ödülü almak için beklediğini ama bunu başaramadığını mizahi bir dille ifade etti. Trump, “1978’den beri Kennedy Onur Ödülleri, sahne sanatları alanında en prestijli ödüllerden biri olmuştur. Ben de bir tane almak istedim ama hiç alamadım. Bu doğru. Aslında, beni arasalar kabul ederdim. Bekledim, bekledim ve sonra dedim ki, boş ver gitsin. Başkan olacağım, kendime bir ödül vereceğim. Belki gelecek yıl ödülü alırım, Trump’ı onurlandırırız” şeklinde konuştu.