Trump, Sanatçılar İçin Ödül Adayları Açıkladı

TRUMP’IN ADAYLIKLAR AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’daki Kennedy Center’da düzenlenen törende ‘Kennedy Onur Ödülleri’ne aday gösterdiği sanatçıları duyurdu. Aralarında ünlü oyuncu Sylvester Stallone’un yer aldığı isimler, ödüller için aday gösterilirken, Trump, bu etkinliğe ev sahipliği yapacağını bildirdi.

ÖDÜL BEKLENTİSİ VE MİZAHA DÖNÜŞEN SÖZLER

Ödül adaylarını açıklarken, Trump, geçmişte kendisinin de bu ödülü almak için beklediğini ama bunu başaramadığını mizahi bir dille ifade etti. Trump, “1978’den beri Kennedy Onur Ödülleri, sahne sanatları alanında en prestijli ödüllerden biri olmuştur. Ben de bir tane almak istedim ama hiç alamadım. Bu doğru. Aslında, beni arasalar kabul ederdim. Bekledim, bekledim ve sonra dedim ki, boş ver gitsin. Başkan olacağım, kendime bir ödül vereceğim. Belki gelecek yıl ödülü alırım, Trump’ı onurlandırırız” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Beşiktaş Play-Off’a Geçebilir Mi?

Beşiktaş taraftarları, özellikle Avrupa ve Türkiye Kupası maçlarında, takımın tura geçme ihtimallerini merakla araştırıyor. Bu konu, siyah-beyazlılar arasında gündem oluşturuyor.
Hollanda’da Balon Düşmesi: 1 Ölü

Friesland, Hollanda'da bir sıcak hava balonunun düşmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, beş kişi yaralandı ve olayla ilgili soruşturma açıldı.

