Haberler

Trump, Savaş Bakanlığı’na Geçişi Düşünüyor

ABD BAŞKANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı’nın ismini ‘Savaş Bakanlığı’ olarak değiştirme niyetinde olduklarını açıkladı. Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile Oval Ofis’te gerçekleştirdiği görüşme sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BİLİNMİŞ TARİHSEL GURUR

Trump, “Biz ona Savunma Bakanlığı diyoruz ama muhtemelen adını değiştireceğiz. Sanırım yakında bu konuda sizi bilgilendireceğiz.” ifadesini kullanarak, bakanlığın tarihsel olarak Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı dönemlerinde ‘Savaş Bakanlığı’ olarak anıldığını hatırlattı. Başkan, “Bana göre gerçekte de öyle. İçimden bir his, bu bakanlığın adını değiştireceğimizi söylüyor.” şeklinde ifadelerle düşüncelerini paylaştı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bayburt İl Eğitim Müdürü Toplantı Yaptı

Bayburt’ta İl Milli Eğitim Müdürü, ilçe müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirerek 2023-2024 eğitim yılı öncesi eğitim kalitesi ve okul yönetimleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Haberler

Zeynep Sönmez, ABD Açık’ta tura geçti

Zeynep Sönmez, Amerika Açık Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Katie Volynets'i 2-0 yenerek kariyerinde bu prestijli organizasyonda bir üst tura adını yazdırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.