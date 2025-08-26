Trump, Savaş Bakanlığı’na Geçişi Düşünüyor

ABD BAŞKANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı’nın ismini ‘Savaş Bakanlığı’ olarak değiştirme niyetinde olduklarını açıkladı. Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile Oval Ofis’te gerçekleştirdiği görüşme sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BİLİNMİŞ TARİHSEL GURUR

Trump, “Biz ona Savunma Bakanlığı diyoruz ama muhtemelen adını değiştireceğiz. Sanırım yakında bu konuda sizi bilgilendireceğiz.” ifadesini kullanarak, bakanlığın tarihsel olarak Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı dönemlerinde ‘Savaş Bakanlığı’ olarak anıldığını hatırlattı. Başkan, “Bana göre gerçekte de öyle. İçimden bir his, bu bakanlığın adını değiştireceğimizi söylüyor.” şeklinde ifadelerle düşüncelerini paylaştı.