Trump, Savaş Bakanlığı’nı İmzalayacak

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Amerikan Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) adını “Savaş Bakanlığı” olarak değiştiren Başkanlık Kararnamesi’ni imzalayacak. Bu kararname sayesinde Pentagon, yeni ismini ikinci unvan olarak kullanırken, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth “Savaş Bakanı” olarak anılacak. Pentagon, 1789 yılında kabine düzeyinde oluşturulan ve 1947 yılına kadar varlığını sürdüren Savaş Bakanlığı’nın yerini almıştı.

YASAL DEĞİŞİKLİK GEREKİYOR

ABD’de yürütme organlarının oluşturulması yetkisi, ABD Kongresi’ne ait. Bu nedenle, bakanlığın isminin yasal olarak değiştirilmesi için kanun değişikliği gerekiyor. BBC’nin elde ettiği Başkanlık Kararnamesi’nde, “Savaş Bakanlığı” isminin savunma yeteneklerini vurgulayan “Savunma Bakanlığı”na göre daha güçlü bir hazırlık ve kararlılık mesajı verdiği belirtiliyor. Bu kararname, Savunma Bakanı, bakanlık ve bakanlığa bağlı yetkililerin yeni unvanlarını ikinci isim olarak kullanmalarına izin veriyor.

KALICI DEĞİŞİM İÇİN ADIMLAR ATILACAK

Başkanlık Kararnamesi’nde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’ten, bakanlığın isminin kalıcı olarak değiştirilmesi için yasama ve yürütme adımlarını önerilmesi talep ediliyor. Mesele, Trump’ın Kongre’nin onayı olmadan bakanlığın adını resmi olarak değiştiremeyecek olması. ABD’de Savaş Bakanlığı, George Washington tarafından kurulmuş ancak 2. Dünya Savaşı sonrası tekrar Savunma Bakanlığı adını almıştı. Başkanlık Kararnamesi, “Savaş Bakanlığı” isminin geri getirilmesinin “Bakanlığın ulusal çıkarlara odaklanmasını netleştireceğini ve düşmanlara, Amerika’nın çıkarlarını korumak için savaşmaya hazır olduğu mesajını vereceğini” vurguluyor.

MALİYETLER HENÜZ AÇIKLANMADI

Beyaz Saray, isim değişikliğinin kalıcı olmasının maliyetini henüz açıklamadı. Ancak Amerikan medyası, yüzlerce kurumun, amblemin, e-posta adresinin, üniformanın ve diğer unsurların yeniden düzenlenmesiyle birlikte bu sürecin milyar dolarlık bir maliyeti olabileceğini öngörüyor. Bu durum, Pentagon’un harcamaları azaltma ve israfı önleme çabalarını olumsuz etkileyebilir. Donald Trump, isim değişikliği fikrini daha önce de gündeme getirmişti ve ABD’nin “Savaş Bakanlığı” döneminin her iki dünya savaşında “inanılmaz bir zafer geçmişine” sahip olduğunu savunmuştu.

KONGRE DESTEĞİNE GÜVENİYOR

Trump, Kongre’nin bu değişikliği destekleyeceği konusunda iyimser olduğunu belirtti. Geçen hafta verdiği bir açıklamada, “Kongre’nin gerekirse bu konuda bizimle birlikte hareket edeceğinden eminim. Aslında buna bile gerek olduğunu sanmıyorum. Ama gerekirse, Kongre’nin destek vereceğinden eminim” dedi. Trump ve Hegseth, bakanlığı “savaş yürütme” ve “savaşçı ruh” etrafında yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Bakanlığın özellikle eşitlik ve kapsayıcılık programlarına fazla odaklandığını düşünüyorlar. Trump, 4 Eylül’de yaptığı mülakatta, Nobel Barış Ödülü’nü hedeflediğine dair iddialar konusunda, “Benim yapabileceğim tek şey savaşları durdurmak. İlgi peşinde değilim. Sadece hayat kurtarmak istiyorum” açıklamasında bulundu. Pentagon’un adıyla ilgili başkanlık kararnamesi, Trump’ın ikinci döneminde imzalayacağı bu tür kararnamelerin 200.’sü olacak. Bakanlığın isminin değişikliğinin kısmen bekleniyordu ve bu adım, hemen ardından gelen etkinliklerle gündeme geldi. Pekin’deki gösterilerin, ABD ve müttefiklerine açık bir mesaj olarak algılandığı belirtiliyor.