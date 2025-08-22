Trump, Savaş Sürecini Değerlendirdi

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Trump, “Bu savaştan ve bu savaşla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim. 7 savaşı bitirdim ve aslında, eğer önceki savaşları da hesaba katarsanız, 3 savaş daha ekleyin, toplamda 10 olur. Bunun zorluk açısından ortada olacağını düşünmüştüm” şeklinde konuştu.

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki sürecin geleceği hakkında da değerlendirmelerde bulundu. “Ne olacağını göreceğiz. Sanırım önümüzdeki iki hafta içinde bu işin hangi yöne gideceğini öğreneceğiz ve umarım çok memnun olurum” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, çatışmanın seyrinin belirsizliğini koruduğunu ve Trump’ın olumlu bir sonuç umut ettiğini gösteriyor.

İsrail Hava Sahası Kapatıldı, Füze Atıldı

Tel Aviv'de Ben Gurion Havalimanı, Yemen'den fırlatılan bir füzenin tespit edilmesi üzerine kapatıldı. İsrail ordusu, füzeyi havada etkisiz hale getirdiğini bildirdi.
İnegöl’de Motosiklet Kazası Meydana Geldi

İnegöl'de motosikletin otomobille çarpışması sonucu sürücü yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

