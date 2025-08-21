Trump, Savaşı Kazanmanın Zor Olduğunu Belirtti

TRUMP’IN BEKLENTİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili dikkat çekici bir ifade kullanarak, “İşgalci bir ülkeye saldırmadan bir savaşı kazanmak imkansız olmasa da çok zordur” şeklinde konuştu. Bu durum, Trump’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada öne çıktı. Trump, bu hayati durumu “sporda harika bir savunması olan ama hücum oynamasına izin verilmeyen bir takım” olarak tanımlayarak, “Kazanma şansı yoktur. Ukrayna ve Rusya’da da durum böyle” dedi.

BAŞKANLIĞA YENİDEN YERLEŞME PLANLARI

Trump, mevcut ABD Başkanı Joe Biden’ı “beceriksiz” olarak nitelendirdi ve Biden’ın Ukrayna’nın sadece savunma pozisyonunda kalmasına izin vermekle yetindiğini, Rusya’ya karşı etkin bir mücadele vermediğini belirtti. Trump, “Bu nasıl sonuçlandı? Ne olursa olsun ben başkan olsaydım bu savaş asla olmazdı. Önümüzdeki günler ilginç olacak” açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

GELECEK GÜNLERDEKİ GELİŞMELER

Donald Trump, savaşa dair içgörüleriyle dikkat çekerken, gelecekteki olası gelişmelere de vurgu yaparak, “Önümüzdeki günler ilginç olacak” ifadesiyle beklentilerini dile getirdi.