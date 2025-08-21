Trump, Savaşları Bitirdiğini İddia Ediyor

SAVAŞI BİTİRME ÇABALARI VE TRUMP’IN ROLÜ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk yaparak savaşı bitirmeye yönelik çabalarını sürdürüyor. Beyaz Saray’da 18 Ağustos’ta gerçekleştirilen toplantıda, Avrupalı liderler, Trump’tan ateşkes çağrısında bulunmasını istedi. Trump ise “Ben altı savaş bitirdim… Ve bu anlaşmaları yaparken birinde bile ‘ateşkes’ kelimesini ağzıma almadım” diyerek iddialarını dile getirdi. Takip eden günlerde bu sayıyı yediye çıkardı ve “baş barış elçisi” unvanını Nobel Barış Ödülü ile hak ettiğini savunuyor. Ancak bu savaşların çoğu kısa süreliydi ve bazı anlaşmaların kalıcılığı tartışmalı.

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI VE SONRASI

Trump, sonlandırdığını iddia ettiği çatışmalar arasında 12 gün süren İsrail-İran gerginliği de yer alıyor. 13 Haziran’da İsrail’in İran’daki hedefleri vurmasıyla başlayan çatışmalarda Trump, Netanyahu’nun kendisini önceden bilgilendirdiğini belirtti. Trump, 23 Haziran’da yaptığı paylaşımda “Resmen, İran ATEŞKESİ başlatıyor ve 12 GÜNLÜK SAVAŞIN RESMEN SONA ERMESİ dünya tarafından memnuniyetle karşılanacak” ifadelerini kullandı. Ancak İran’ın dini lideri bu durumu “kesin bir zafer” olarak tanımladı ve ateşkesi dile getirmedi.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN ATEŞKESİ

Mayıs’ta Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan çatışmalar sonucunda Trump, iki ülkenin uzun bir müzakere sonrası “TAM VE DERHAL ATEŞKES” konusunda anlaştığını bildirdi. Pakistan, Trump’ın “belirleyici diplomatik müdahalesine” teşekkür etti ve onu Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi. Ancak Hindistan, ABD’nin bu süreçteki rolünü küçümseyerek, görüşmelerin doğrudan kendi aralarında gerçekleştiğini ifade etti.

KONGO-RUANDA SORUNU

Kongo ve Ruanda arasında 40 yıl süren çatışmalar, M23 isyancı grubunun Kongo’nun doğusundaki maden bölgesini ele geçirmesiyle yeniden gündeme geldi. İki ülke Haziran ayında Washington’da bir barış anlaşması imzaladı. Trump, bu anlaşmanın ticareti artıracağına inandığını ifade etti. Ancak, iki tarafın da birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlaması ve M23 isyancılarının görüşmeleri terk etme tehdidinde bulunması süreci zorlaştırıyor.

TAYLAND-KAMBOÇYA GÖRÜŞMELERİ

Trump, 26 Temmuz’da Tayland’ın geçici başkanını arayarak “süregelen savaşı bitirmesi ve ateşkes yapmasını” istedi. Takip eden günlerde iki ülke gerginlikleri düşürmek için bir anlaşma sağladı. Liderler, 8 Ağustos’ta Beyaz Saray’da yapılan barış deklarasyonu sonrası Trump’ın Nobel Barış Ödülü’nü hak ettiğini belirtti.

MISIR-ETİYOPYA GERGİNLİĞİ VE SIRBİSTAN-KOSOVA DURUMU

Mısır ve Etiyopya arasındaki gerginlik ise, Nil Nehri üzerindeki bir baraj sebebiyle yükseldi. Trump, Mısır’ın su haklarını koruma gerekliliğini ifade etti. Mısır, Trump’ın açıklamalarını olumlu karşılayarak gerginliğin çözümü için işbirliğine açık olduklarını bildirdi. Ayrıca, Trump’ın Sırbistan ve Kosova konusundaki iddiaları da tartışmalara yol açtı. Profesör MacMillan, “Sırbistan ve Kosova birbirine saldırmıyor ya da savaşmıyordu, yani ortada bitirilebilecek bir çatışma yoktu” sözleriyle Trump’ın bu iddialarını sorguladı.

Bu haber, Peter Mwai, Shruti Menon ve Eve Webster tarafından derlenmiştir.