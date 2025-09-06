Trump, Savunma Bakanlığı’nı Savaş Bakanlığı’na Dönüştürdü

ABD BAŞKANI’NIN YENİ BAKANLIK İSMİ DEĞİŞİKLİĞİ

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı’nın adının ‘Savaş Bakanlığı’ olarak değiştirilmesini öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Oval Ofis’te gerçekleştirilen basın toplantısında, Pentagon’un yeni yapılanmasına yönelik atılan bu adım hakkında bilgi verdi.

KONGRE’YE TALEPLER SUNULACAK

Trump, Savunma Bakanlığı’nın isminin ‘Savaş Bakanlığı’ olarak değiştirilmesine dair imzaladığı kararnamenin ardından, bu yasal değişiklik için gerekli düzenlemeleri Kongre’ye sunacaklarını dile getirdi.

TARİHİ BAŞARILAR VE ADIM DEĞİŞİKLİĞİ

Trump, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Birinci Dünya Savaşı’nı kazandık, İkinci Dünya Savaşı’nı kazandık. Ondan önce ve arasında da her şeyi kazandık. Sonra bakanlığın adını Savunma Bakanlığı diye değiştirdik. Artık şimdi ‘Savaş Bakanlığı’ adını veriyoruz” ifadelerini kullandı.