Trump, Seval Öz’ü Bakan Yardımcılığına Aday Gösterdi

SEVAL ÖZ, YENİ BAKAN YARDIMCILIĞI İÇİN ADAY GÖSTERİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Mehmet Öz’ün kız kardeşi Seval Öz’ü Ulaştırma Bakanlığı’nda yeni bir bakan yardımcılığı pozisyonuna aday gösterdi. Trump yönetimi, otonom sürücüsüz araçlar konusunda deneyim sahibi olan Seval Öz’ün, ABD Ulaştırma Bakanlığı’nda kurulan yeni bakan yardımcılığı pozisyonunda görev almasını talep etti. Seval Öz’ün adaylığı, California eyaletinden Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesine iletildi.

BİR ÇOK BAKAN YARDIMCISI BULUNUYOR

ABD’deki çeşitli bakanlıklar, farklı sorumlulukları olan birçok bakan yardımcısına sahip bulunuyor. Seval Öz, özellikle Başkan Donald Trump’ın Medicare ve Medicaid Hizmetleri İdaresi’nin başkanı olarak aday gösterdiği Dr. Mehmet Öz’ün kız kardeşi olarak dikkat çekiyor. Kalp cerrahı ve eski televizyon sunucusu Dr. Mehmet Öz’ün Senato Finans Komitesindeki onay oturumunun 14 Mart Cuma günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.