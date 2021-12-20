Trump: Şi Cinping katil

Amerika Birleşik Devletleri’nin eski başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in COVID-19 ile “dünyayı yok eden” bir “katil” olduğunu düşünmesine rağmen “harika bir ilişkisi” olduğunu söyledi.

Fox News ile röportaja katılan Eski ABD Başkanı Doland Trump, “COVID veya benim adlandırdığım adıyla Çin virüsü ortaya çıktığında ” Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile olan “harika” ilişkisinin tepetaklak olduğunu söyledi.

Muhabir Trump’ın sözünü keserek, Şi’nin “katil” olduğunu iddia ettiğini hatırlattı.

Trump , “O bir katil ama onunla harika bir ilişkim vardı” dedi.

Trump’ın Şi ile ilişkisi nadiren “harika” olarak tanımlandı. COVID-19 öncesinde bile Trump, Çin’e karşı sert bir duruş sergileyerek ABD’yi Pekin ile bir ticaret savaşına soktu ve Çin’i “düşman” olarak nitelendirdi.