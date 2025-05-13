Trump, Suriye Yaptırımlarını Kaldıracaklarını Açıkladı

TRUMP’IN YAPTIRIMLARI KALDIRMA PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeleri hatırlatarak Suriye’ye yönelik uygulanan yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu. Trump, Riyad’da düzenlenen Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu’nda yaptığı konuşmada, Suriye üzerindeki ABD yaptırımlarına vurgu yaparak bunları kaldırmayı planladıklarını açıkladı.

ERDOĞAN’IN TALEBİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini anımsatan Trump, “Türkiye’nin lideri Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu’daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi. Suriye’deki yaptırımları kaldıracağız.” şeklinde ifadeler kullandı. Bunun yanı sıra Trump, İstanbul’daki görüşmelere katılımının mümkün olabileceğini de dile getirdi.

DÜZENLEMEKTE OLDUĞU GÖRÜŞMELER

Trump, “(ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio yeni Suriye Dışişleri Bakanı’yla (Esad Hasan Şeybani) bu hafta Türkiye’de görüşecek.” dedi. Ayrıca, İstanbul’da düzenlenecek Rusya-Ukrayna görüşmelerinin “muhtemelen çok iyi sonuçlar vereceğini” belirterek, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun bu görüşmelere katılacağını aktardı.