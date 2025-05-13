Trump, “Suriye Yaptırımlarını Kaldırıyoruz” Dedi

SURİYE YAPTIRIMLARININ KALDIRILMASI

ABD Başkanı Donald Trump, “Suriye’ye yönelik tüm yaptırımları kaldırıyoruz” sözleriyle, bu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile birlikte aldığını belirtti. Suudi Arabistan’daki yatırım forumunda değerlendirmelerde bulunan Trump, Suriye’ye uygulanan yaptırımların acımasız ve engelleyici olduğunu ifade ederek, “Ancak artık onların parlamasının zamanı geldi” dedi. Bu kararın, yeni Suriye yönetimiyle diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması adına atılan ilk adım olduğunu dile getirdi.

Trump, 15 Mayıs’ta İstanbul’da planlanan Rusya-Ukrayna barış görüşmesine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun katılacağını duyurdu. Türkiye’nin bu süreçteki katkılarını vurgulayan Trump, “Türkiye’nin diplomatik çabaları olmasaydı bu görüşmeler bu noktaya gelemezdi” diye konuştu. Ayrıca, Rubio’nun Türkiye’de Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile yüz yüze görüşeceğini belirtti ve bu görüşmenin ABD ile Suriye arasında uzun bir aradan sonra gerçekleşecek önemli bir temas olduğunu ifade etti.

ORTADOĞU’NUN ALTIN ÇAĞI

Trump, Suudi Arabistan’a milyarlarca dolarlık yatırım yapacak büyük ABD şirketlerini, Amazon, Oracle, Uber ve Qualcomm gibi örneklerle duyurdu. Suudi Arabistan’ın son yıllarda geçirdiği dönüşümün “tarihi” olduğunu belirterek, “Bugün, Orta Doğu’nun altın çağında olduğuna inanıyorum” dedi. Savaş yerine ticaretin ön planda olduğu bir bölge vizyonu çizen Trump, Suudi Arabistan’ın yakın zamanda İbrahim Anlaşmaları’nı imzalamasını umut ettiğini de vurguladı.

İRAN VE NÜKLEER SORUN

İran ile ilgili açıklamalarda bulunan Trump, “İran liderliği zeytin dalımızı reddederse, petrol ihracatlarını tekrar sıfıra indirmekten çekinmeyeceğiz” dedi. İran’ın nükleer silah geliştirmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini ve bu konuda sert önlemlerin alınmaya devam edeceğini belirtti.

LÜBNAN VE SURİYE’YE DESTEK

Trump, Lübnan’a yeni atanan ABD Büyükelçisine başarılar dileyerek ülke için birlikte çalışacaklarını söyledi. Suriye’deki yeni hükümetin istikrarı sağlama konusunda umutlu olduğunu ifade ederek, “Suriye halkı artık huzur ve kalkınmayı hak ediyor” dedi.

KARARLI VE GÜÇLÜ BİR ABD

Trump, “Göreve geldiğimizden bu yana birkaç ay içinde, ABD’nin yurt içinde ve yurt dışında gücünü hızla geri kazandığını görüyoruz. Artık barışa doğru ilerlemeyi sabote edenlere karşı kararlıyız” diyerek güçlü bir ABD liderliği mesajı verdi.