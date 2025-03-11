Trump Suudi Arabistan’da Ateşkes Umutlarını Dile Getirdi

ABD BAŞKANININ ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNE YORUMU

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’da gerçekleşen ABD ve Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, “Umarım Başkan Putin de bunu kabul eder ve bu işi yoluna koyabiliriz” diyerek, Rusya’nın ateşkese olumlu yaklaşım göstermesini umduğunu ifade etti.

UKRAYNA’NIN ATEŞKESİ KABUL ETMESİNİN ÖNEMİ

Trump, Ukrayna’nın 30 günlük ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. Bu durumu vurgulayan Trump, “Umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın onlarla görüşeceğiz ve bir anlaşmaya varmaya çalışacağız” dedi. Trump, Rusya’nın ikna edilmesi durumunda bu gelişmenin olumlu sonuçlar doğurabileceğine, aksi takdirde savaşın devam edeceğine dikkat çekti.

GEÇMİŞ GÖRÜŞMEYLE BUGÜNKÜ DURUM ARASINDAKİ FARK

Geçtiğimiz ay Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray’daki gergin görüşmeye atıfta bulunan Trump, “Bence bu çok büyük bir fark, Oval Ofis’te yaşananlarla tam bir ateşkes arasında büyük bir fark var” ifadeleriyle iki durum arasındaki belirgin farkı öne çıkardı. Zelenskiy’i Beyaz Saray’a tekrar davet edip etmeyeceğine dair gelen soruya, “Elbette, kesinlikle” yanıtını verdi.