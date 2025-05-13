Trump, Suudi Arabistan’da Karşılandı

ABD BAŞKANI TRUMP’IN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ

ABD Başkanı Donald Trump, üç günlük Orta Doğu turunun ilk kısmı olan Suudi Arabistan ziyaretine başladı. Riyad’daki Kral Halid Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Trump, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan bu önemli ziyaretin başlangıcını yapıyor.

SURİYE VE REGİYONAL GÜVENLİK GÖRÜŞMELERİ

İlk gününde Trump, Veliaht Prens Selman ile havalimanında kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da yer aldı. İkili, Suriye’deki güncel durumu, İsrail ile ilişkileri, Gazze’de ateşkesin sağlanmasını ve İran’la nükleer müzakereleri içeren konular üzerine görüşmeler yapacak. Ayrıca, Trump’ın Riyad’da düzenlenecek resmi bir akşam yemeği öncesi Suriye konusunu ele alacağı bazı görüşmelerin de gerçekleştirileceği bildiriliyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI

Trump yarın Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi liderleri ile bir araya gelecek, bu toplantıda Gazze dahil bölgesel konular ele alınacak. Bugün ayrıca Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu’na katılması bekleniyor. Trump’ın Orta Doğu turu, Suudi Arabistan’ın ardından Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret ederken, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Hazine Bakanı Scott Bessent gibi önemli isimler de ona eşlik ediyor.