Trump, Tahran’daki Herkes Tahliye Edilmeli

TRUMP’TAN TAHLİYE ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasındaki çatışmalara dair yaptığı açıklamada “Tahran’daki herkes derhal tahliye edilmeli” ifadelerini kullandı. İki taraf arasındaki çatışmalar, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla daha da şiddetlendi ve bu saldırılar gün boyunca devam etti. Akşam saatlerinde İsrail, Tahran’daki İran Devlet Televizyonu’na bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı, canlı yayın anlarına yansıdı ve binada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

SALDIRILARIN CEVABI

İran ise bu saldırılara balistik füzelerle ve insansız hava araçlarıyla karşılık verdi. Aynı zamanda İsrail’in başkenti Tel Aviv’de alarm sirenleri çaldı. ABD Başkanı Trump, G7 Liderler Zirvesi’nin ilk gününde yaptığı basın toplantısında, ABD’nin İsrail’e olan desteğinin sürdüğünü belirtti. “Uzun süredir İsrail’i güçlü bir şekilde destekliyoruz ve İsrail şu anda çok iyi durumda.” diyerek, İsrail’in güvenliğine dair güven içeren bir mesaj verdi.

İRAN İLE ANLAŞMA İHTİMALİ

Trump, İran ile nükleer müzakereler için 60 gün süre tanıdığını ancak İran’ın anlaşma yapma konusunda isteksiz olduğunu savundu. “İran konuşmak istiyor ama bunu daha önce yapmalıydılar. Bu her iki taraf için de acı verici. İran bu savaşı kazanmıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar.” şeklinde konuştu. Ayrıca, ABD’nin İsrail ile İran arasındaki çatışmaya askeri müdahale edip etmeyeceği ile ilgili bir soruya “Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum.” yanıtını verdi.

NETANYAHU’DAN ÇELİŞKİLER

Günün ilerleyen saatlerinde, İsrail Başbakanı Netanyahu’dan dikkat çeken bir yanıt geldi. Netanyahu, ABD Başkanı Trump’ın “İran’a saldırılarda müdahil değiliz” ifadesini çürütürcesine, “ABD bize yardım ediyor. Başkan Trump ile sürekli iletişim halindeyim ve bize sağladığı yardımı takdir ediyorum.” dedi. Bu açıklamalar, durumu daha karmaşık hale getirdi ve iki lider arasındaki iletişimin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.