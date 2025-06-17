Trump, Tahran’dan Ayrılma Çağrısı Yaptı

TRUMP’IN ÇAĞRISI VE İRAN’DAKİ KAOS

Donald Trump, G7 Zirvesi’nden erken ayrılarak Tahran’daki halkı kenti terk etmeye çağırdı. İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’ın dini lideri Hamaney’in öldürülmesinin çatışmaları sona erdirebileceğini ifade etti. Beşinci gününe giren İsrail ve İran arasındaki çatışmalarda, İsrail’in yoğun saldırıları devam ederken, İran’ın karşı saldırısında önemli kayıplar olduğuna dair bir bilgi yer almadı. Kısa süre önce Washington, ABD’nin savaşına müdahil olduğu yönündeki iddiaları yalanladı; buna rağmen Trump, Tahran’daki sivil halka ayrılma çağrısında bulundu.

TRUMP’IN İDDİALARI VE IRAK’A YAPILACAK ADIMLAR

Kanada’da G7 Zirvesi için bulunan Trump, sosyal medya hesabından “Herkes Tahran’ı acilen terk etmeli” mesajı paylaştıktan hemen sonra, resmi programını tamamlamadan ülkesine döndü. Ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, İran’ın müzakerelere hazır olduğunu dile getirdi. “Bir anlaşma imzalanacak ve bence İran bunu imzalamaz ise aptallık etmiş olur” diyerek, “aksi takdirde bir şeyler olacak” ifadesini kullandı. Aynı zamanda, ABD merkezli haber portalı Axios, önümüzdeki günlerde ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında bir görüşme yapılması için iletişimde olunduğunu bildirdi.

G7 ÜLKELERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

G7 zirvesindeki liderler, İsrail-İran gerginliği hakkında ortak bir metne imza atarak, İran’ın bölgedeki istikrarsızlığın ve terörizmin ana kaynağı olduğunu belirtti. Söz konusu metinde, İsrail’in kendini savunma hakkı üzerinde durulurken, İran’ın asla nükleer silahlara sahip olmaması gerektiği de vurgulandı. Bununla birlikte, İran Dışişleri Bakanı Arakçi, çatışmaların sona ermesinin anahtarının Trump’ta olduğunu belirtti.

TAHRAN’DA YAŞANAN KAÇIŞLAR

Trump’ın Tahran’daki halkı kenti terk etme çağrısının sebebi belirsizliğini korurken, şehirde yaşayanlar kitleler halinde ayrılıyor. 15 milyon nüfuslu başkentten çıkışların artmasıyla birlikte, otoyollarda yoğun trafik ve uzun kuyruklar oluşmuş durumda. İran kaynakları, Tahran ve çevresinde yoğun patlamalar meydana geldiğini aktardı. Netanyahu da Tahran’da yaşayanlara ayrılmaları çağrısında bulunarak, “Bölgeden ayrılın” dedi. Aynı zamanda, Tahran’ın bazı bölgelerine saldırı düzenleneceğine dair uyarıda bulunmuştu. Vurulan İran devlet televizyonu, olayda ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

NETANYAHU’DAN İDDİALAR

Son olarak, Netanyahu, İran’da stratejik hedeflere yönelik saldırılar sırasında Hamaney’in öldürülmesini düşündüklerini açıkladı. ABC televizyonuna verdiği röportajda, Hamaney’in öldürülmesinin çatışmaları sona erdireceğini savundu. Gazetecinin “Hamaney’i öldürmeyi planlıyor musunuz?” sorusuna ise, “Ne yapmamız gerekiyorsa onu yapıyoruz” cevabını verdi.