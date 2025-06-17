Trump, Tahran’dan Tahliye Olunmalı Dedi

TRUMP’IN TAHLİYE ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımda, “Herkes derhal Tahran’ı tahliye etmeli” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, gün içinde İsrailli yetkililerin Tahran’ın kuzeydoğusundaki sivillere yönelik tahliye uyarısından sonra geldi. Trump, ayrıca İran’ın son nükleer müzakerelerde kendisinin önerdiği anlaşmayı imzalaması gerektiğini belirtti. “Basitçe söylemek gerekirse, İRAN’IN NÜKLEER SİLAHI OLAMAZ. Bunu defalarca söyledim! Herkes hemen Tahran’dan ayrılmalı!” şeklinde yazdı.

İRAN’DAN CEVAP

CNN’in Beyaz Saray kaynaklarına dayanan habere göre, Trump’ın Tahran’ın tahliye edilmesine yönelik bu paylaşımı, İran’a “derhal masaya otur” mesajı verme amacı taşıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Trump’ın gerçekten diplomatik bir çözüm peşindeyse, “Washington’dan yapılacak tek bir telefonun Netanyahu’yu susturmaya yeteceğini” ifade etti. Fakat ABD’nin doğrudan çatışmaya dahil olması durumunda “her türlü müzakere olasılığının yok olacağı” konusunda uyarıda bulundu.

ABD SAVUNMA BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, X’te yaptığı paylaşımda, Ortadoğu dahil ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanına “ek askeri kapasite” gönderilmesi talimatı verdiğini duyurdu. Açıklamasında, “ABD güçlerinin korunması birinci önceliğimizdir ve bu konuşlandırmalar bölgedeki savunma pozisyonumuzu güçlendirmeye yöneliktir” şeklinde belirtti. ABD’li yetkililer, Washington’un İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına katılmadığını özellikle vurguladı. Trump Ulusal Güvenlik Konseyi’ni toplantıya çağırsa da, bu durum doğrudan bir askeri müdahale anlamına gelmiyor.

İRAN’DA GERVAP VE PATLAMA SESLERİ

İran devlet medyasına göre, başkent Tahran’da birkaç patlama ve yoğun hava savunma ateşi yaşandı. Ayrıca, İran’ın merkezindeki önemli nükleer tesisin bulunduğu Natanz kentinde hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği söylendi. Natanz, Tahran’ın yaklaşık 225 km güneyinde yer alıyor ve daha önce İsrail’in saldırıları kapsamında hedef alınmıştı.

ÇİN’DEN TAHLİYE ÇAĞRISI

Çin’in İsrail’deki büyükelçiliği, vatandaşlarına ülkeyi mümkün olan en kısa sürede tahliye etmeleri çağrısında bulundu. Büyükelçiliğin WeChat üzerinden yaptığı açıklamada, “Çin vatandaşlarına, kişisel güvenliklerini garanti edebilmeleri ön koşuluyla, kara sınır kapılarından mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri hatırlatılır” dedi. Ayrıca, “Ürdün yönüne doğru yola çıkılması tavsiye edilir” ifadeleri yer aldı.

TAHRAN’DA KAÇIŞ HEYECANI

Tahran’dan kaçmak isteyenlerin sayısı her geçen saat artıyor, ancak trafik hâlâ felç durumda. Bir tanıdık aile, normalde 3 saat sürecek bir yolculuğu 14 saatte tamamlayarak Tahran’dan çıkabildiklerini belirtti. “Şanslıyız” dediler. Diğer birçok kişi de, kaçabilenlerin sevdiklerinin hâlâ şehirde olmasından kaygı duyduğunu ifade ediyor. Tahran’da saat 04:30. Bazı insanlar hâlâ uyanık veya hiç uyuyamadı. Bir oyun yayıncıları grubunda biri, “Hem fiziksel hem duygusal olarak çok yorgunum. Dört gecedir hiç uyumadım” dedi. Diğeri ise “10 milyon insan Tahran’ı nasıl tahliye edebilir ki?” diye sorarak endişelerini dile getirdi. Bu soru, grupta yanıtsız kaldı.