Trump, Tahran’ı Derhal Tahliye Edin!

TRUMP’TAN TAHLİYE ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’da “Herkes derhal Tahran’ı tahliye etmeli” ifadesini kullandı. Bu açıklama, İsrailli yetkililerin gün içinde Tahran’ın kuzeydoğusundaki siviller için tahliye uyarısı yaptıktan sonra geldi. Trump ayrıca, İran’ın son nükleer müzakerelerde kendisinin önerdiği anlaşmayı imzalaması gerektiğini belirtti. “Basitçe söylemek gerekirse, İRAN’IN NÜKLEER SİLAHI OLAMAZ. Bunu defalarca söyledim! Herkes hemen Tahran’dan ayrılmalı!” dedi.

İRAN’DAN YANIT GELİYOR

CNN’in Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Trump’ın Tahran’ın tahliye edilmesine yönelik paylaşımı, İran’a “derhal masaya otur” mesajı verme amacı taşıyor. Bunun yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Trump’ın gerçekten diplomatik bir çözüm istiyorsa, “Washington’dan yapılacak tek bir telefonun Netanyahu’yu susturmaya yeteceğini” belirtti. Ancak, ABD’nin doğrudan çatışmaya dahil olması hâlinde “her türlü müzakere olasılığının yok olacağı” uyarısında bulundu.

ABD’DEN ASKERİ GÜÇ SEVKİYATI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, X’te yaptığı paylaşımda, Ortadoğu’nun da dahil olduğu ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanına “ek askeri kapasite” gönderilmesi talimatını verdiğini duyurdu. Açıklamasında, “ABD güçlerinin korunması birinci önceliğimizdir ve bu konuşlandırmalar bölgedeki savunma pozisyonumuzu güçlendirmeye yöneliktir” şeklinde ifade etti. ABD’li yetkililer, Washington’un İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına katılmadığını bildirdi. Trump her ne kadar Ulusal Güvenlik Konseyi’ni toplantıya çağırsa da, bu durum doğrudan bir askeri müdahale anlamına gelmiyor. CBS, Konsey’in İsrail’in geçen haftaki saldırılarından beri sürekli teyakkuz hâlinde olduğunu rapor etti.

İRAN’DA PATLAMALAR VE TAHLİYE TARTIŞMALARI

Reuters’a göre İran devlet medyası, başkent Tahran’da birkaç patlama ve yoğun hava savunma ateşi olduğu bilgisini verdi. İran’ın merkezindeki önemli nükleer tesisin bulunduğu Natanz kentinde hava savunma sistemlerinin etkin hale getirildiği bildirildi. Natanz, başkent Tahran’ın yaklaşık 225 km güneyinde yer alıyor ve daha önce İsrail’in saldırıları kapsamında hedef alınmıştı. Çin’in İsrail’de bulunan büyükelçiliği ise vatandaşı olan kişilere, mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Büyükelçiliğin WeChat üzerinden yaptığı açıklamada, “İsrail’deki Çin misyonu, Çin vatandaşlarına, kişisel güvenliklerini garanti edebilmeleri ön koşuluyla, kara sınır kapılarından mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmelerini hatırlatır” denildi. Ayrıca, “Ürdün yönüne doğru yola çıkılması tavsiye edilir” ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE’DEN GÖZLEMLER

Tahran’dan kaçmak isteyenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Ancak trafik, son birkaç gündür olduğu gibi hâlâ felç durumda. Bir aile, normalde 3 saat süren yolculuklarını 14 saatte tamamlayarak Tahran’dan çıkmayı başardıklarını ifade etti. Bir arkadaşım ise, “Yollar zaten kilit. Şu an çıkıp trafiğin içinde takılı kalmak mantıklı değil,” dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Tahran’ın bazı bölgelerindeki halktan tahliye olmalarını isterken, Trump da “Herkes tahliye edilmeli” dedi. İranlıların mesajlaşma uygulamalarındaki grup sohbetleri, tamamen politik sohbetlere ve hedef alınan bölgelerle ilgili bilgi paylaşımına dönüştü. Tahran’da saat 04:30. Bazı insanlar hâlâ uyanık ve biri, “Hem fiziksel hem duygusal olarak çok yorgunum. Dört gecedir hiç uyumadım,” dedi. Bir diğeri ise “10 milyon insan Tahran’ı nasıl tahliye edebilir ki?” diye sordu. Bu soru grupta yanıtsız kaldı.