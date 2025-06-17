Trump, Tahran’ı Tahliye Edin Dedi

TRUMP’IN TAHLİYE AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar hakkında “Tahran’daki herkes derhal tahliye edilmeli” şeklinde bir uyarıda bulundu. İsrail’in İran’a yönelik saldırıları giderek şiddetleniyor. Bugün yapılan saldırılar akşam saatlerinde de devam etti. İsrail, Tahran’daki İran Devlet Televizyonuna gerçekleştirilen bir saldırı ile dikkat çekti. Bu saldırı sırasında canlı yayınlar kesintiye uğrarken, binada çok sayıda insan hayatını kaybetti. Aldığı önlemlerle karşılık veren İran, balistik füzeleri ateşleyerek ve insansız hava aracı saldırıları düzenleyerek tepkisini gösteriyor. Tel Aviv’de de sirenler çaldı.

G7 ZİRVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR

Trump, G7 Liderler Zirvesi’nin ilk gününde Kanada’nın Alberta bölgesinde basın mensuplarına, ABD’nin her zaman İsrail’i desteklediğini ve bu desteğin devam edeceğini belirtti. “Uzun süredir İsrail’i güçlü bir şekilde destekliyoruz ve şu anda iyi durumdalar.” şeklinde açıklamada bulundu. İran’a yönelik nükleer müzakereler için 60 gün süre verdiğini, ancak İran’ın anlaşma yapmakta isteksiz olduğunu ifade etti. “İran konuşmak istiyor ama bunu daha önce yapmalıydılar. Bu durum her iki taraf için de acı verici. İran bu savaşı kazanmıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar.” dedi.

ASKERİ MÜDAHALEYE YANIT

Bir gazetecinin ABD’nin İsrail ile İran arasındaki “savaşa” askeri olarak müdahil olup olmadığıyla ilgili sorusuna ise “Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum.” yanıtını verdi. Ayrıca, G7 liderlerinin, İsrail-İran çatışması konusunda gerilimi azaltmaya ve bölgesel istikrarın tehlikeye atmaktan kaçınmaya yönelik ortak bir bildiri taslağına imza atmadı.

NETANYAHU’DAN YARDIM AÇIKLAMASI

Gün içerisinde İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump’ın “İran’a saldırılarda müdahil değiliz” ifadesini neredeyse yalanlayarak, “ABD bize yardım ediyor. Başkan Trump ile sürekli iletişim halindeyim ve sağladığı yardımı takdir ediyorum.” şeklinde bir açıklama yaptı.