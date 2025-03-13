Haberler

Trump’tan AB’ye Gümrük Vergisi Tepkisi

TRUMP’IN AB’YE YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği’nin (AB) ABD’den ithal edilen viskilere uyguladığı yüzde 50 gümrük vergisi tarifesi hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Trump, AB’yi “dünyanın en düşmanca ve istismarcı vergilendirme otoritesi” olarak nitelendirerek, bu kuruluşun “ABD’den faydalanmak için kurulduğu” düşüncesini tekrar gündeme getirdi.

TARİFENİN SONUCU OLARAK YÜZDE 200 GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ

AB’nin ABD üretimi viskilere yönelik yüzde 50 gümrük vergisi uygulama kararını hatırlatan Trump, “Bu tarife derhal kaldırılmazsa ABD, kısa bir süre içinde Fransa ve diğer AB ülkelerinden gelen tüm şarap, şampanya ve alkollü ürünlere yüzde 200 tarife uygulayacaktır. Bu, ABD’deki şarap ve şampanya işletmeleri için harika olacak.” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tıp Bayramı’nda Sağlıkçılara İkramiye Çağrısı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına maaş ikramiyesi verilmesi gerektiğini açıkladı ve onların önemine dikkat çekti.
Haberler

Feribot Yalova’da Kontrol Kulübesine Çarptı

Yalova'da İstanbul Deniz İşletmeleri'ne ait bir feribot, iskelenin kontrol kulübesine çarparak sarsıntıya yol açtı. Olayda can kaybı olmadı, ancak bazı yolcular yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.