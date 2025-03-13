Trump’tan AB’ye Gümrük Vergisi Tepkisi

TRUMP’IN AB’YE YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği’nin (AB) ABD’den ithal edilen viskilere uyguladığı yüzde 50 gümrük vergisi tarifesi hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Trump, AB’yi “dünyanın en düşmanca ve istismarcı vergilendirme otoritesi” olarak nitelendirerek, bu kuruluşun “ABD’den faydalanmak için kurulduğu” düşüncesini tekrar gündeme getirdi.

TARİFENİN SONUCU OLARAK YÜZDE 200 GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ

AB’nin ABD üretimi viskilere yönelik yüzde 50 gümrük vergisi uygulama kararını hatırlatan Trump, “Bu tarife derhal kaldırılmazsa ABD, kısa bir süre içinde Fransa ve diğer AB ülkelerinden gelen tüm şarap, şampanya ve alkollü ürünlere yüzde 200 tarife uygulayacaktır. Bu, ABD’deki şarap ve şampanya işletmeleri için harika olacak.” ifadelerini kullandı.