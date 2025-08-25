Trump’tan Abc Ve NbC’ye Sert Eleştiri: “Lisansları İptal Edilmeli”

TRUMP’TAN ABC VE NBC’YE SERT ELEŞTİRİLER

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden ABC ve NBC televizyon kanallarına yönelik güçlü eleştirilerde bulundu. Bu iki kanalı “tarihin en kötü ve en taraflı medya organları” olarak adlandıran Trump, söz konusu kanallar hakkında yapılan haberlerin yüzde 97’sinin olumsuz olması iddiasında bulundu. Trump, “tarihin en kötü ve en taraflı iki kanalı” dediği ABC ve NBC’yi “sahte haber” üretmekle suçluyor. “Çok yüksek bir popülariteye sahip olduğunu ve birçok kişiye göre (görev dönemi) başkanlık tarihinin en büyük 8 ayından biri olmasına rağmen, tarihin en kötü ve en taraflı iki kanalı ABC ve NBC sahte haber, bana yüzde 97 kötü haber veriyor.” şeklinde ifade etti.

DEMOKRAT PARTİ’NE YARDIMCI OLMAKLARINI İDDİA EDİYOR

Trump, bu medya organlarının ABD’de “Demokrat Parti’nin bir kolu” gibi hareket ettiğini savunuyor. Ayrıca, yayın lisanslarının Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından iptal edilmesi gerektiğini vurguladı. Trump, “(Lisans iptali) Bundan kesinlikle yanayım çünkü çok taraflı ve yalan söylüyorlar, demokrasimiz için gerçek bir tehdit oluşturuyorlar.” ifadesini kullandı.

LİSANS ÜCRETLERİ VE HAKSIZ HABERCİLİK

Trump, bu kanalların “lisans ücretlerini” ödemediğini öne sürdü ve bu ücretlerin “milyonlarca dolar” olması gerektiğini belirtti. “Cumhuriyetçiler ve/veya muhafazakarlar hakkındaki haksız habercilikleri nedeniyle lisanslarını kaybetmeliler, ancak en azından en değerli yayın ağlarını istedikleri zaman, istedikleri yerde kullanma ayrıcalığına sahip oldukları için büyük bir bedel ödemeliler.” diyerek eleştirilerini sürdürdü.