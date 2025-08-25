Trump’tan ABD Bayrağı Yakanlara Cezalar

BAŞKANLIK KARARNAMELERİ İMZALANDI

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te bir imza töreni düzenleyerek bazı başkanlık kararlarını onayladı. Bu kararlar arasında, ABD bayrağını yakanlara yönelik yeni cezaların öngörüldüğü bir düzenleme dikkat çekti.

ABD BAYRAĞINI YAKANLARA AĞIR CEZALAR

Trump, ABD bayrağını yakan kişilerin bir yıl hapis cezası almasını sağlayacak başkanlık kararını imzaladı. “Eğer bayrak yakarsan, bir yıl hapis cezası alırsın, erken tahliye yok, hiçbir şey yok. Bir yıl hapis cezası alırsın.” ifadelerini kullanan Trump, bayrak yakmayı “ifade özgürlüğü” olarak değerlendirmeye karşı olduğunu da açıkça belirtti.

KEFALET UYGULAMASI SONLANDI

Ayrıca Trump, suçluların mahkemeden kefalet ödemeden serbest bırakılmasına yönelik uygulamanın sona erdiğini duyurdu. Bu politikadan yararlanan birçok suçlunun, mahkemelerden ödeme yapmadan çıkmasına ve bunun suç oranlarını artırdığına dikkat çekti. Trump, “Yaptığımız düzenlemelerle şu anda Washington, ülkenin en güvenli yeri haline geldi.” değerlendirmesini yaptı.